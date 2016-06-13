۳۶ دستگاه اجرایی عهده دار بهسازی معابر شهری برای معلولان دامغانی

به گزارش خبرنگار عباس طاهران پور صبح دوشنبه و در نخستین جلسه کمیته مناسب سازی معابر شهری دامغان در سالجاری و به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید نقش خود را در بحث مناسب سازی معابر شهری برای معلولان و جانبازان به خوبی ایفا کنند، بیان داشت: در شهر دامغان و شهرک های اقماری از سوی شهرداری اقدامات بسیار خوبی برای بهسازی پیاده رو ها انجام شده و این اقدامات نیز در شهرهای امیریه، دیباج و کلاته رودبار باهدف ارائه خدمات به معلولان و جانبازان از سوی شهرداری های این شهر اجرایی می شوند.

وی افزود: شهرداری دامغان از سال ۹۱تا ۹۴ به میزان ۷۳هزار و ۶۲۰متر مربع کار پیاده روسازی را در این شهر اجرا و برای اجرای این طرح ۳۴میلیارد و ۷۴۶میلیون و ۷۷۲ هزار و ۱۱۱ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری دامغان هزینه کرده است.

معاون فرماندار دامغان همچنین گفت: یکی از اهداف اجرای طرح روسازی و مناسب سازی معابر شهری در سطح شهرها، تردد آزادانه و بدون خطر در محیط ها، اماکن و معابر شهری و برخورداری یکسان از حقوق شهروندی و اجتماعی است که همه دستگاه های اجرایی عضو کمیته مناسب سازی معابرشهری باید در این راستا همکاری و همراهی بسیار خوبی داشته باشند.

شناسایی ۲۰۰۰ معلول در دامغان

رئیس اداره بهزیستی دامغان نیز در این جلسه از وجود دو هزار و ۱۲ معلول شناسایی شده در این شهرستان خبر داد و گفت: برای تمامی این معلولان در اداره بهزیستی پرونده معلولیت تشکیل شده و در طول سال به آنان خدمات ارائه می شود.

ابوالقاسم خطیب زاده با بیان اینکه ۴۰درصد از معلولان شناسایی شده دامغان را معلولان جسمی و حرکتی تشکیل می دهند، بیان داشت: قشر معلول می کوشد که خود را به جامعه نشان دهد و ما مسئولان نیز وظیفه داریم خدمات بسیار خوبی را برای این قشر ارائه کنیم تا آنان نیز همانند دیگر شهروندان بتوانند از خدمات لازم بهره مند شوند.

وی افزود: سازمان بهزیستی می کوشد در ادامه خدمت رسانی به اقشار معلول، محروم و مستضعف جامعه از کمک های مالی و فکری و مشارکت عمومی آحاد جامعه بیشتر بهره مند شوند.