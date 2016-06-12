آلمان جام پانزدهم را با پیروزی مقابل اوکراین آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلمان که یکی از اصلی ترین مدعیان قهرمانی در این رویداد به شمار می آید در این دیدار که از گروه C رقابتهای جام ملتها اروپا برگزار شد ابتدا در دقیقه ۱۹ موفق شد توسط «اشکودران موستافی» دروازه اوکراین را باز کند.

بازی در حال پایان یافتن بود که «باستین شواین اشتایگر» که چند دقیقه ای از حضورش در زمین نمی گذشت موفق شد در وقت های اضافه از روی پاس گل «مسوت اوزیل» گل دوم را وارد دروازه اوکراین کند.

این ششمین رویارویی دو تیم در تمام ادوار بود که سهم آلمان سه پیروزی و سه تساوی است.

پیش از این دیدار تیم لهستان موفق شده بود با یک گل از سد ایرلند شمالی بگذرد.

آلمان با این پیروزی که در ورزشگاه «پی‌یر مائوری» حاصل شد، صدرنشین گروه شد.