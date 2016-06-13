  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران خبر داد:

اجرای موفق پروژه‌های نوسازی و بهسازی پایانه‌های نفتی ایران

اجرای موفق پروژه‌های نوسازی و بهسازی پایانه‌های نفتی ایران

بوشهر - مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: اجرای موفق پروژه‌های نوسازی و بهسازی پایانه‌های نفتی ایران از دستاوردهای مهم شرکت پایانه‌های نفتی ایران است.

سید پیروز موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های جزیره خارگ برای صادرات نفت، اظهار کرد: جزیره خارگ بزرگترین مرکز ذخیره سازی و صادارت نفت خام کشور است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های این جزیره که آن را محلی ممتاز برای ذخیره سازی و صادرات نفت خام تبدیل کرده، وجود ارتفاعات مناسب برای احداث مخازن نفت خام و همچنین نزدیکی به مناطق نفت خیز استان خوزستان است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران، سواحل عمیق را از دیگر مزایای طبیعی ویژه منطقه خارگ خواند و گفت: این ویژگی، ایجاد پهلوگاه‌های مناسب، برای بارگیری نفتکش‌ها را امکان پذیر کرده است.

وی یادآور شد: اجرای موفق پروژه‌های متعدد نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی تأسیسات و زیر ساخت‌های موجود اسکله‌ها، بازوهای بارگیری و گوی‌های شناور، از موفقیت‌های این شرکت در سال گذشته بود.

موسوی با اشاره به تعویض خطوط لوله انتقالی و جریانی، بیان کرد: ارتقای ناوگان عملیاتی و انجام تعمیرات اساسی آنها از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته بود.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت‌های بزرگ پژوهشی همزمان با انجام مطالعات مقدمات پایانه نفتی جاسک نشان از عزم و اراده بالای تلاشگران شرکت پایانه‌های نفتی ایران در سال ۹۴ داشت.

کد مطلب 3684332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها