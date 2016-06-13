سید پیروز موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های جزیره خارگ برای صادرات نفت، اظهار کرد: جزیره خارگ بزرگترین مرکز ذخیره سازی و صادارت نفت خام کشور است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های این جزیره که آن را محلی ممتاز برای ذخیره سازی و صادرات نفت خام تبدیل کرده، وجود ارتفاعات مناسب برای احداث مخازن نفت خام و همچنین نزدیکی به مناطق نفت خیز استان خوزستان است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران، سواحل عمیق را از دیگر مزایای طبیعی ویژه منطقه خارگ خواند و گفت: این ویژگی، ایجاد پهلوگاه‌های مناسب، برای بارگیری نفتکش‌ها را امکان پذیر کرده است.

وی یادآور شد: اجرای موفق پروژه‌های متعدد نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی تأسیسات و زیر ساخت‌های موجود اسکله‌ها، بازوهای بارگیری و گوی‌های شناور، از موفقیت‌های این شرکت در سال گذشته بود.

موسوی با اشاره به تعویض خطوط لوله انتقالی و جریانی، بیان کرد: ارتقای ناوگان عملیاتی و انجام تعمیرات اساسی آنها از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته بود.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت‌های بزرگ پژوهشی همزمان با انجام مطالعات مقدمات پایانه نفتی جاسک نشان از عزم و اراده بالای تلاشگران شرکت پایانه‌های نفتی ایران در سال ۹۴ داشت.