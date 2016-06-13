کسب رتبه۲ کشوری عملکرد نمایندگی صندوق ضمانت صنایع کوچک توسط البرز

بختیار رازانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رتبه بندی و عملکرد استانی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال گذشته، اظهار کرد: این رتبه بندی به تفکیک ۴ شاخص کلی و امتیاز بر اساس صدور تعدادی و ریالی ضمانت نامه، عدم خسارت و وصول مطالبات، محاسبه شده است.

وی در ادامه گفت: سال گذشته برای جلوگیری از بروکراسی اداری و رفت و آمد متقاضیان به تهران معاونان صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی به عنوان نماینده صندوق منصوب و همه امور صندوق در استان ها انجام شد.

رازانی با تاکید بر اینکه تا کنون تعداد ۳۲ واحد صنعتی برای صدور ضمانت نامه به صندوق معرفی شده اند که از این تعداد ۱۱ واحد مربوط به سال است، گفت: مبلغ کل ضمانت نامه های صادر شده برای ۴۷ هزار و ۳۵۹ میلیون ریال تسهیلات بانکی، مبلغ ۲۲۰ میلیون ۵۱۹ هزار ریال است که مبلغ ۱۲۲ میلیون و ۲۸۷ هزار ریال در سال گذشته بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این رتبه بندی از سوی معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ابلاغ شده است، افزود: استان البرز در سراسر کشور و بعد از استان تهران، در مجموع رتبه دوم را کسب کرده است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان البرز تصریح کرد: بر این اساس استان البرز در بحث عدم خسارت رتبه سوم و در زمینه وصول، رتبه ۱۵ را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده در خصوص طرح های خسارتی علل از سوی متقاضیان تورم، تحریم و عدم پرداخت تعهدات بانک ها در زمان مقرر ذکر شده است و ضریب ارزشی خسارات حدود ۷ درصد بوده است.

وی گفت: تعداد ضمانت های مربوط به این استان در سال گذشته ۱۱ مورد و به مبلغ ۱۲۲ هزار و ۸۷ میلیون ریال بود که مبلغ خسارت پرداختی ۹۰۴ میلیون ریال و مبلغ وصول یک هزار و ۱۰۰ میلیون ریال محاسبه شده است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ۲۵۲ مورد ضمانت نامه به مبلغ ۹۸۲ هزار و ۹۵۹ میلیون ریال و خسارت پرداختی ۱۱۵ هزار و ۸۱۸ میلیون ریال با مبلغ وصول ۳۳ هزار و ۳۳ میلیون ریال در کل کشور پرداخت کرده است.