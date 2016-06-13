تکلیف صعودگروه یک فوتسال به بازی های آخر کشید/«نوده ملک»جبران کرد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - محمدامین شعبانی: پنجمین شب رقابت های فوتسال جام رمضان شهرستان گرگان شامگاه یکشنبه با برگزاری چهار دیدار از دور دوم، پیچیده شدن جدول گروه یک، مشخص شدن تیم های صعودکننده گروه دوم و ثبت ۱۸ گل به پایان رسید.

در نخستین بازی از دور دوم مسابقات از گروه یک، تیم سه امتیازی «شهدای زیارت» به مصاف تیم بدون امتیاز «رستوران بازار» رفت که این بازی ۶ گل به همراه داشت.

آبی پوشان رستوران در دقایق ابتدایی به وسیله مهدی مقیسه و علیرضا رفعتی دوبار دروازه حریف را گشودند اما در همان نیمه نخست زردپوشان زیارت با گلزنی علیرضا بادلی و حسن نظرعباسی کار را به تساوی کشانیدند.

مقیسه در نیمه دوم برای دومین بار گلزنی کرد و بار دیگر رستوران را پیش انداخت. وی دقایقی بعد موفق شد هت تریک کند و اختلاف را به دو گل افزایش دهد. در نهایت بازی با حساب چهار بر دو به سود رستوران بازار به پایان رسید تا هردوتیم سه امتیازی شوند.

گروه یک پیچیده شد

در بازی دیگر این گروه، تیم های «کانون فرهنگی گلشن» و «شادروان حسینی» رودرروی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه نخست بدون رد و بدل شدن گلی به پایان رسید. سرخپوشان گلشن که بازی نخست را شکست خورده بودند در نیمه دوم بازی بهتری ارائه کردند و دوبار پیاپی دروازه تیم حریف را گشودند.

ابوالفضل صالحی و رضا رایج با دوگلی که برای تیم گلشن به ثمر رساندند این تیم را در آستانه نخستین پیروزی قرار دادند. مربی تیم سبزپوش شادروان حسینی پس از دریافت گل دوم، سیستم تیمش را پنج نفره کرد تا بتواند ورق را بازگرداند اما این روش نتیجه نداد و بازی با همان دوگل به پایان رسید.

در جدول گروه یک پس از پایان دور دوم هر چهار تیم سه امتیازی هستند تا تکلیف تیم های صعودکننده در بازی های دور سوم مشخص شود.

«سنکروج» بازهم جشنواره گل به راه انداخت

در ادامه بازی های دور دوم، از گروه دو تیم مدعی «شهدای سنکروج» به مصاف «شهدای زنگیان» رفت و برای کسب پیروزی دوم کار دشواری نداشت و با حمایت تماشاگران خودی با پنج گل حریفش را با شکست بدرقه کرد.

حافظ نجفی تنها گلزن نیمه نخست بازی بود و اصطلاحاً موتور گلزنی سرخپوشان را روشن کرد. سنکروجی ها در نیمه دوم در قامت یک تیم مدعی ظاهر شدند و چهار بار دیگر دروازه نماینده زنگیان را گشودند. حسین شیردلان دوبار، مجید اکبریان و ستار اونق گلزنان نیمه دوم تیم سنکروج بودند. در دقایق پایانی نیز میثم ویزواری از تیم زنگیان با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.

شهدای زنگیان با متحمل شدن دومین شکست متوالی شانسی برای صعود از گروه نخواهد داشت.

«شهید مومنی» در ثانیه آخر صعودش را قطعی کرد

در آخرین بازی شب پنجم و از گروه دو، تیم های «شهید مومنی نودیجه» و «مدیران خودرو» بازی جالب و نزدیکی را به نمایش گذاشتند. ابتدا سفیدپوشان مدیران خودرو بودند که به وسیله علیرضا دلیری دروازه حریف را باز کردند اما در همان نیمه نخست، جاوید خادم کار را به تساوی کشاند تا دوتیم با تقسیم امتیازات پای به نیمه دوم بگذارند.

در نیمه دوم هم ابتدا مدیران خودرو به گل رسید؛ ضربه زیبای مهران ساورعلیا موجب پیش افتادن سفیدپوشان شد. این گل البته دوام زیادی نیاورد زیرا میثم آذرپور برای مشکی پوشان نودیجه گل دوم را به ثمر رساند تا بازی مساوی شود.

در ثانیه های پایانی و با ارتکاب خطای ششم، ضربه پنالتی از نقطه دوم نصیب نماینده نودیجه شد و جاوید خادم با گلزنی این ضربه سه امتیاز دیگر را به حساب تیم شهید مومنی واریز کرد. گل خادم تاکنون دیرهنگام ترین گل مسابقات است.

در جدول گروه دوم، تیم های شهدای سنکروج و شهید مومنی با ۶ امتیاز بار صعود بستند و در بازی آخر برای تعیین تیم سرگروه رودرروی هم قرار می گیرند.

در ادامه مسابقات امشب (دوشنبه) از گروه سه ابتدا تیم های جوانان پابند و دانشگاه علوم پزشکی به مصاف هم می روند و سپس تیم های آزمایشگاه لاندا و پارچه سرای الیا رودرروی هم قرار می گیرند. در ادامه از گروه چهار تیم های فروشگاه ورزشی پرسپولیس با هیرکان و شهاب ایرانمهر با تیم مرحوم فندرسکی دیدار می کنند.

دور مقدماتی رقابت های فوتسال با شرکت ۳۲ تیم در قالب ۸ گروه چهار تیمی در حال برگزاری است. «ضیاءالدین مهدوی» سرپرستی مسابقات را برعهده دارد.

«نوده ملک» اعاده حیثیت کرد

شب ششم مسابقات والیبال نیز با برگزاری دو بازی از گروه ها یک و دو به پایان رسید.

ابتدا از گروه یک، «پروتئین احمدی» در دومین بازی نیز سربلند بود و در یک بازی آسان با حساب دو بر صفر تیم «جوانان گرگان» را شکست داد. هر دو ست این بازی به ترتیب با امتیاز ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۲ به پایان رسید. تیم پروتئین احمدی با کسب دومین پیروزی متوالی به صعود از گروه نخست امیدوارتر شد.

در بازی دیگر از گروه دو، تیم های بازنده دور اول به مصاف هم رفتند. در این بازی تیم «نوده ملک» در دو ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۳ بر «سیاهتلو» غلبه کرد و به نخستین برد خود دست یافت.

در ادامه مسابقات امشب (دوشنبه) قرار بود دوبازی دیگر برگزار شود که به علت حذف تیم جوانان کوثر از گروه پنجم تنها یک بازی بین تیم های سرخنکلاته و قزاق از گروه چهارم برگزار خواهد شد. سرخنکلاته بازی نخست را پیروز شده اما قزاق ها شکست خورده اند.

دور مقدماتی رقابت های والیبال با شرکت ۱۹ تیم در قالب ۴ گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی در حال برگزاری است که دو تیم برتر هر گروه راهی دور بعدی خواهند شد. «محمد هادی محرابی پور» سرپرستی مسابقات را برعهده دارد.

مسابقات ویژه ماه رمضان در گرگان، علاقمندان بی‌شماری دارد و همه ساله توجه بسیاری از ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای رشته های مختلف ورزشی را به خود جلب می کند.