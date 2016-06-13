ناکام ماندن پیشروی مزدوران در الجوف/ادامه حملات جنگنده های سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن روز یکشنبه پیشروی مزدوران سعودی به منطقه «وقز» و «وادی نشف» در بخش المصلوب استان الجوف را ناکام گذاشتند.

یک منبع نظامی اعلام کرد که در این درگیری ها شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند و دیگر مزدوران نیز به سمت مواضع مورد تمرکز خود فرار کردند.

در همین حال جنگده های سعودی به نقض آتش بس در یمن و انجام حملات هوایی ادامه می دهند. جنگنده های سعودی طی ساعات گذشته ۹ حمله هوایی را به استان های الجوف و مارب انجام دادند.

یک منبع نظامی اظهار داشت که جنگنده های سعودی ۳ حمله هوایی را به بخش الغیل استان الجوف انجام دادند. این جنگنده ها طی ۶ نوبت نیز بخش صرواح استان مارب را بمباران کردند.

جنگنده های سعودی همچنین در آسمان استان های عمران، تعز، صنعاء، مارب، صعده و الحدیده به پرواز درآمدند. در همین حال مزدوران سعودی مجددا منطقه بنی بارق در بخش نهم استان صنعاء را مورد هدف قرار دادند.