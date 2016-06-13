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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۶:۳۰

۴ شهید و ۱۰ زخمی در حملات تروریست ها به حومه ادلب و شهر حلب

۴ شهید و ۱۰ زخمی در حملات تروریست ها به حومه ادلب و شهر حلب

عناصر تروریستی بار دیگر دو شهرک محاصره شده «الفوعه» و «کفریا» واقع در حومه شمالی ادلب را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، عناصر تروریستی از عصر یکشنبه یک بار دیگر حملات خود را علیه شهرک‌ های محاصره شده الفوعه و کفریا در شمال استان ادلب آغاز کردند.

در پی حملات خمپاره ای تروریست ها به حومه شمالی ادلب ۳ نفر شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

منابع محلی اعلام کردند که در حملات خمپاره ای تروریست های به دو منطقه تحت محاصره کفریا و الفوعه در حومه شمالی ادلب ۳ نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

ساکنان کفریا و الفوعه بیش از دو سال است تحت محاصره تروریست ها قرار دارند و به صورت مکرر مورد حملات خمپاره ای و موشکی قرار می گیرند. حملات تروریست ها به این دو شهرک تا کنون به شهادت تعداد زیادی از ساکنان از جمله شماری از زنان و کودکان منجر شده است.

در همین حال در تیراندازی تروریست ها در منطقه سیف الدوله شهر حلب یک نفر شهید شد. یک منبع در فرماندهی پلیس حلب اعلام کرد که تروریست ها محله سیف الدوله حلب را بوسیله تک تیراندازان خود هدف قرار دادند که در پی آن یک نفر به شهادت رسید.

کد مطلب 3684350

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