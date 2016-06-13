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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۶:۰۵

جام جهانی كشتی آزاد - آمریكا؛

گرجستان با شكست آمريكا به عنوان سومی رسيد

گرجستان با شكست آمريكا به عنوان سومی رسيد

در پایان رقابتهای رده‌بندی جام جهانی كشتی آزاد ۲۰۱۶ آمریكا،‌تیمهای سوم تا هشتم مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رقابتهای جام جهانی كشتی آزاد ۲۰۱۶ آمریكا در روز گذشته در شهر لس‌آنجلس آغاز شد كه بامداد امروز تیم گرجستان موفق شد در دیدار رده بندی با غلبه بر تیم آمریكا به عنوان سومی دست یابد.

تیم گرجستان در دیدار رده بندی در یک مصاف حساس و دیدنی با توجه به پیروزی ضربه فنی دیوید خنچیگاشویلی در وزن ۵۷ کیلوگرم مقابل دانیل دنیس با نتیجه ۴ بر ۴ روسیه را شکست داد و به مقام سوم رسید.

همچنین تیم آذربایجان نیز با برتری مقابل مغولستان به عنوان پنجمی رسید. آذربایجان در این دیدار موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ مغولستان را شكست دهد. تیم هند نیز با نتیجع ۵ بر ۳ ترکیه  را شكست داد و به عنوان هفتمی این مسابقات دست یافت.

کد مطلب 3684355

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