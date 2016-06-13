گرجستان با شكست آمريكا به عنوان سومی رسيد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رقابتهای جام جهانی كشتی آزاد ۲۰۱۶ آمریكا در روز گذشته در شهر لس‌آنجلس آغاز شد كه بامداد امروز تیم گرجستان موفق شد در دیدار رده بندی با غلبه بر تیم آمریكا به عنوان سومی دست یابد.

تیم گرجستان در دیدار رده بندی در یک مصاف حساس و دیدنی با توجه به پیروزی ضربه فنی دیوید خنچیگاشویلی در وزن ۵۷ کیلوگرم مقابل دانیل دنیس با نتیجه ۴ بر ۴ روسیه را شکست داد و به مقام سوم رسید.

همچنین تیم آذربایجان نیز با برتری مقابل مغولستان به عنوان پنجمی رسید. آذربایجان در این دیدار موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ مغولستان را شكست دهد. تیم هند نیز با نتیجع ۵ بر ۳ ترکیه را شكست داد و به عنوان هفتمی این مسابقات دست یافت.