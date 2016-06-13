اعمال قانون در زنجان ۲۰درصد کاهش داشت/فرهنگ رانندگی نهادینه شود

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه اعمال قانون در استان زنجان طی سال جاری کاهش‌یافته است، افزود: با دو برابر شدن جریمه تخلفات رانندگان هم در استان کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: استان زنجان در خصوص اعمال قانون و صدور قبض جریمه کاهش بیش از ۲۰ درصدی داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: جایگاه استان زنجان در زمینه اعمال قانون نسبت به میانگین کشوری پایین است و در خصوص فرهنگ ترافیک، مردم زنجان رتبه خوبی را به خود اختصاص داده‌اند.

آفریدون به فرهنگ‌سازی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: هرچقدر به امر فرهنگ‌سازی توجه شود بازخورد آن را می‌توانیم در کاهش اعمال قانون در جامعه ببینیم.

وی تأکید کرد: باید فرهنگ ترافیک در زنجان نهادینه شود و برای تحقق این امر مهم رسانه‌ها باید فرهنگ‌سازی لازم را در جامعه داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان از وقوع دو فقره تصادف در شهر زنجان طی روز گذشته (یکشنبه) خبر داد و گفت: واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ یکی از سوانح رانندگی طی روز گذشته در شهر زنجان بود که بر اثر آن چهار جوان مصدوم و جهت مداوا به بیمارستان آیت‌الله موسوی شهر زنجان منتقل‌شدند و گزارش‌ها از وخامت حال یکی از مصدومان این حادثه دارد.

آفریدن گفت: همچنین برخورد یک دستگاه خودروی پراید با دکه مقابل دارالقرآن زنجان هم باعث مصدوم شدن چهار خانم شد که علت وقوع هر دو تصادف تصادف توجه نداشتن به جلو به دلیل صحبت کردن راننده با تلفن همراه و سرنشینان بوده است.