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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۵

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان:

بهره‌برداری از گونه‌های دارویی در زنجان منسجم توسعه می‌یابد

بهره‌برداری از گونه‌های دارویی در زنجان منسجم توسعه می‌یابد

زنجان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: بهره‌برداری از گونه‌های دارویی در استان زنجان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی در مراتع به‌صورت منسجم توسعه می‌یابد.

بهمن اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منابع طبیعی ظرفیت بسیار زیادی برای بهره‌برداری از داروهای گیاهی دارد و در این راستا با همکاری دانشگاه زنجان بر روند توسعه کاشت گیاهان دارویی تأکید دارد. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر گرایش به گیاهان دارویی بیشتر شده و این گرایش باعث ایجاد تولید و اشتغال‌زایی پایدار در این حوزه شده است که علاوه بر تولید به ایجاد صنایع فرآوری و بسته‌بندی نیاز دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: رویشگاه‌های طبیعی متنوعی در استان زنجان وجود دارد که دارای بیش از ۲۰۰ گونه گیاه دارویی است.

اسکندری تأکید کرد: ۲۰ گونه از گیاهان دارویی زنجان دارای ارزش صادراتی بالا است و به‌لیمو، نعنا فلفلی، آویشن، ختمی، بابونه، زیره از سودآورترین گیاهان دارویی استان محسوب می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  استان زنجان گفت: تولید سالانه گیاهان دارویی در استان زیاد است و شرایط اقلیمی استان زنجان برای تولید گیاهان دارویی مطلوب است.

اسکندری یاد آور شد: رویشگاه‌های طبیعی در استان زنجان متنوع بوده و این پتانسیلی مطلوب برای انجام صادرات در این بخش ایجاد کرده است.

وی بابیان اینکه آبخیز قزل تپه به‌عنوان پایلوت کار تحقیقاتی گیاهان دارویی انتخاب‌شده است، گفت: طی دو سال گذشته این طرح در استان در حال انجام است و این حوزه هفت روستا را شامل می‌شود و ۹ هزار هکتار وسعت دارد. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تصریح کرد: در این راستا برای افزایش درآمد روستاییان نهال گل محمدی در اختیار کشاورزان قرار داده‌شده و هفت هکتار نهال در منطقه آق‌بلاغ برای این امر اختصاص‌یافته است. 

اسکندری بابیان اینکه منطقه آق‌بلاغ ظرفیت و استعداد خوبی برای گیاهان دارویی دارد، افزود: بهره‌برداری از گونه‌های دارویی در استان زنجان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی در مراتع به‌صورت منسجم توسعه می‌یابد.

کد مطلب 3684369

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