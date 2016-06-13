عمل به قرآن اصلی ترین هدف برگزاری نمایشگاه های قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور عصر یکشنبه در آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت در شهر کرمان اظهار کرد: خدمات و زحمات فراوان و ارزشمندی از سوی دستگاه های مختلف، موسسات و مجامع مردمی قرآنی در رابطه با معرفی قرآن و هدایت جامعه به سوی برنامه های قرآنی انجام شده است.

وی با اشاره به شمار بالای محافل قرائت و جلسات آموزش قرآن در کشور گفت: برنامه های مربوط به مسابقات قرآنی در رشته های گوناگون به صورت کشوری، منطقه ای و استانی هر سال از سوی دستگاه های مختلف برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: نهضت حفظ قرآن همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری و از بحث های بسیار خوب قرآنی است که در این راستا هزاران حافظ قرآنی در کشور داریم که باعث افتخار ملت اسلامی هستند.

حجت الاسلام عرب پور در رابطه با جمع خوانی قرآن در سراسر کشور در ماه مبارک رمضان گفت: جمع خوانی قرآن از فعالیت های بسیار خوب در راستای معرفی نظام جمهوری اسلامی و ارتباط نظام با قرآن است که متاسفانه در این راستا شاهد تبلیغات مسمومی از سوی دشمنان اهل بیت (ع) هستیم.

وی ادامه داد: طی سال های اخیر در بخش تفسیر قرآن برنامه های خوبی چون اعزام اساتید تفسیر به ۳۱ استان کشور و برگزاری جلسات تفسیر انجام می شود.

امام جمعه موقت کرمان در ادامه سبک زندگی اسلامی را مورد تاکید مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: این سبک زندگی برگرفته از راهنمایی و دستورات قرآنی است.

وی افزود: عمل به قرآن اصلی ترین موضوع و هدف ما از برگزاری نمایشگاه های قرآنی است که امیدواریم قدم های موثری با برپایی این نمایشگاه ها در زمینه عمل به قرآن برداشته شود.