معبد آناهیتا در سال ۹۳ تنها ۱۱۰ میلیون تومان بودجه گرفته بود

جلیل بالایی که یک ماه است به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه منصوب شده درباره وضعیت معبد آناهیتا و پیگیری اعتباراتی که در سال‌های گذشته به آن تخصیص داده شده به خبرنگار مهر گفت: اکنون در استان کرمانشاه یک پایگاه جهانی به نام بیستون و سه پایگاه ملی به نام معبد آناهیتا، طاق بستان و مسیر ساسانی داریم بنابراین از لحاظ کاری این پایگاه‌ها در اولویت قرار می‌گیرند. مسئولان پایگاه‌ها مستقیما زیر نظر رییس سازمان مرکزی میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند ولی ما هم باید کارهای مربوط به آنها را انجام دهیم و در برابر اتفاقات مربوط به آنها پاسخگو باشیم پس تمرکزمان را روی این چهار پایگاه ملی و جهانی می‌گذاریم. به همین منظور روز چهارشنبه این هفته از معاون میراث فرهنگی و مدیرانش خواستیم که به کرمانشاه بیایند تا ما بتوانیم برنامه سال ۹۵ را ببندیم.

وی درباره اینکه فرماندار کنگاور گفته بود در سال ۹۳ یک میلیارد تومان به معبد آناهیتا اختصاص داده شد ولی این اعتبارات برای ساماندهی معبد هزینه نشده است بیان کرد: درباره اعتبارات معبد آناهیتا هم بررسی کردیم چون می‌دانیم که باید به فکر پاسخگویی تعهداتی که برعهده ماست، باشیم. این معبد یک میلیارد تومان اعتبار داشته است و موافقت‌نامه آن هم تهیه شده بود اما کار عمده‌ای برای آن انجام نگرفته است. در مجموع چون برای معبد باید طرح ساماندهی و طرح مطالعاتی انجام می‌شد ولی به سرانجام نرسید؛ اختلاف‌نظر بین مدیران بوجود آمده بود که چطور تا وقتی طرح نداریم، آنجا ساماندهی کنیم. به همین دلیل هیچ کاری انجام نشد. در مجموع برای معبد آناهیتا از یک میلیارد تومان اعتباری که می‌بایست به آن تعلق می‌گرفت تنها حدود ۱۱۰ میلیون تومان نقدینگی دادند.

بالایی بیان کرد: فرماندار در این کارها نقشی ندارد او به عنوان رئیس کمیته برنامه‌ریزی موافقت کرده از مجموعه پول‌هایی که در اختیارش است، چه مقدار در کجا هزینه شود. او تشخیص داده که بنا به درخواست سازمان میراث فرهنگی یک میلیارد تومان از اعتبارات صرف معبد آناهیتا شود ولی مراحل بعد که تامین، تخصیص و نقدینگی هست، دیگر دست فرماندار، سازمان مدیریت، خزانه داری استان و... است که در مجموع تنها ۱۱۰ میلیون تومان برای اجرای طرح، به نقدینگی تبدیل شده است. این بودجه هم در مراحل اولیه مطالعات، و پرسنل و... صرف هزینه‌های جاری شده بود و با آن کار عمده ای انجام نشد.

وی افزود: از انجا که پایگاه‌هایی مثل معبد آناهیتا این پایگاه‌ها ملی هستند، قرارداد مطالعات و تهیه طرح معبد هم باید با پژوهشگاه میراث فرهنگی بسته شود به همین ترتیب هفته قبل این قرارداد را با آقای بهشتی تنظیم کردیم تا آنها طرح مطالعاتی را تهیه کنند و وارد فاز اجرا شویم.