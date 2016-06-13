واحد سیار نمایش کانون پرورش فکری کودکان به کرمانشاه می آید

رضا موزونی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از واحد سیار نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برای حضور در کرمانشاه دعوت به عمل آمده است.

وی افزود: این واحد نمایش تیر ماه به کرمانشاه آمده و طی یک هفته حضور خود، در شهرهای مختلف استان اجرای نمایش خواهد داشت.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: واحد نمایش سیار کانون از ۱۶ تا ۲۰ تیر ماه ۱۰ نمایش را در شهرهای استان اجرا خواهد کرد.

موزونی خاطر نشان کرد: ۶ اجرای واحد سیار در شهرستان های استان و ۴ اجرا نیز در شهر کرمانشاه خواهد بود.

این مسئول در پایان ابراز امیدواری کرد حضور این واحد نمایش در استان زمینه ای برای ایجاد نشاط و شادی در بین کودکان کرمانشاهی شود.