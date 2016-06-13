«لسمان منطقه آزاد انزلی» به قعر جدول سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه یکشنبه تیم فوتبال «لسمان منطقه آزاد انزلی» میزبان تیم «مقاومت تیران اصفهان» بود که در پایان بازی، میزبان با نتیجه شش بر چهار نتیجه را به میهمان خود واگذار کرد.

در این بازی «مصطفی کریمی» و «میلاد امجدی» هر کدام یک و «مهران ملکی» دو بار برای تیم «لسمان منطقه آزاد انزلی» گلزنی کردند.

حدود ۲۰۰ تماشاگر از نزدیک این دیدار را تماشا و در پایان بازی به شدت به نحوه داوری این دیدار اعتراض کردند.

تیم فوتبال «لسمان منطقه آزاد انزلی» هفته آینده میهمان تیم «ملوان بندر گز» خواهد بود.