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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۵۴

در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی؛

«لسمان منطقه آزاد انزلی» به قعر جدول سقوط کرد

«لسمان منطقه آزاد انزلی» به قعر جدول سقوط کرد

انزلی- تیم «لسمان منطقه آزاد انزلی» در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، با شکست مقابل تیم «مقاومت تیران اصفهان» به انتهای جدول سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه یکشنبه تیم فوتبال «لسمان منطقه آزاد انزلی» میزبان تیم «مقاومت تیران اصفهان» بود که در پایان بازی، میزبان با نتیجه شش بر چهار نتیجه را به میهمان خود واگذار کرد.

در این بازی «مصطفی کریمی» و «میلاد امجدی» هر کدام یک و «مهران ملکی» دو بار برای تیم «لسمان منطقه آزاد انزلی» گلزنی کردند.

حدود ۲۰۰ تماشاگر از نزدیک این دیدار را تماشا و در پایان بازی به شدت به نحوه داوری این دیدار اعتراض کردند.

تیم فوتبال «لسمان منطقه آزاد انزلی» هفته  آینده میهمان تیم «ملوان بندر گز» خواهد بود.

کد مطلب 3684379

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