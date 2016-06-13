مرکل: خواهان ترویج دولت قانون مدار در چین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» در جریان سفر سه روزه خود به چین در سخنانی اظهار داشت: از رهبری این کشور می خواهیم تا قانون مداری را بیش از پیش سرلوحه امور خود قرار دهد.

وی لازمه این امر را اعطای آزادی بیشتر به سازمان های غیردولتی دانست.

لایحه ای قانونی در چین در جریان است که از ژانویه سال ۲۰۱۷ فعالیت های این سازمان ها در چین ممنوع اعلام می کند و این که این سازمان ها اجازه ندارند وارد حوزه سیاست شوند.

چین از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان تجارت جهانی است. این چهارمین نشست مشترک چین و آلمان است که در پکن در حال برگزاری است.