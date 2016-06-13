مجله مهر- پریناز فروزان: احسان علیخانی ششمین قسمت "ماه عسل" را با یک فراخوان سراسری آغاز کرد. وی از مخاطبین خود در سراسر ایران و کشورهای دیگر دعوت کرد تا برای تیتراژ آغازین برنامه به رسم هر ساله ویدئوهای خود را بر روی شعر تیتراژ با صدای محسن یگانه ضبط کرده و به کانال تلگرام "ماه عسل" ارسال کنند.

«ماه عسل» من ، قهرمان من

علیخانی با اشاره به داستان زندگی عمو سبحان تأکید کرد: ماجرای قهرمانان خاموش سرزمینمان برای ما خیلی اهمیت دارد و به همین دلیل پویش قهرمان من را در "ماه عسل" امسال پیگیری میکنیم. در اطراف همه ما آدمهایی پیدا میشوند که شأن یک قهرمان را دارند. گاهی باید تعریفمان از قهرمان را تغییر بدهیم. آدمهایی در سرزمین ما زندگی میکنند که تصور نمیکنیم چه قدر محکم هستند، چه قدر درست تصمیم گرفتند و بعد از هر شکست و زمین خوردنی محکم بلند شدند و ساختند. این یعنی قهرمان، قهرمانهای خاموش را پیدا و به ما معرفی کنید.

راههای ارتباطی با برنامه «ماه عسل»

علیخانی پیش از آغاز گفتگو با مهمانش توضیحاتی درباره راههای تعاملی با برنامه "ماه عسل" ارائه داد. وی بیان کرد: تنها راههای ارتباطی با برنامه شامل سایت شبکه سه سیما، سایت maheasal.tv جهت ارسال آثار، نظرات و سوژهها، کانالهای اطلاع رسانی در تلگرام به آدرس maheasaltv و کانالی برای ارسال ویدئو به آدرس maheasal_tv میباشد و منهای این صفحات هیچ راه ارتباطی با برنامه وجود ندارد. وی ضمن اشاره به تنها صفحه شخصی خود در اینستاگرام افزود: اگر فارغ از این صفحات کسی به اسم من و یا برنامه با مخاطبین راجع به مهمانها و موضوعات دیگر ارتباط بگیرد جعلی و تقلبی است و چنین چیزی اصلا وجود ندارد.

بیوگرافی دکتر صارمی از زبان خودش

وی ضمن دعوت از مخاطبین برای تماشای کامل قاب ششم "ماه عسل" از یک پزشک حاذق و به تعبیری حکیم دکتر ابوطالب صارمی فوق تخصص IVF ، جراح و متخصص زنان و زایمان دعوت کرد تا وارد صحنه "ماه عسل" شود. دکتر صارمی خود را این گونه معرفی کرد: من در شهر درگز واقع در مرز شوروی سابق یا ترکمنستان فعلی در شمال شرقی خراسان پشت کوه الله اکبر هزار مسجد در منطقهای بسیار مطبوع و خوش آب و هوا در سال ۱۳۲۶ متولد شدم. وی افزود: شهر درگز جمعیتی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر داشت و پدربزرگم که حاکم درگز بود و برای حراست از آنجا در مقابل حمله ترکمنها از طرف حکومت وقت زمان قاجار انتخاب شده بود، قلعهای ساخته بود که ما داخل آن زندگی میکردیم. دکتر صارمی در ادامه تأکید کرد: پدرم خان نبود، بلکه حاکم و بزرگ عشیره و مورد احترام تمام مردم درگز بود. ناموس پرست بود، از منطقه درگز در برابر حمله و غارت ترکمنهای ترکمنستان دفاع میکرد. و توانست خطه درگز را برای وطن عزیزمان ایران حفظ کند و به همین جهت احمدشاه لقب صارم الممالک را به پدر من اعطا کرد.

پزشکی، از رؤیا تا واقعیت

دکتر صارمی ۱۰ خواهر و برادر دارد و همه تحصیلکرده هستند. به گفته وی پدرش با وجود برخورداری از سواد قرآنی و زندگی در محیط روستا فرزندانش را به تحصیل و کسب مدارج عالیه تشویق میکرد. وی در این باره بیان کرد: طبق گفته مادرم بازی دوران کودکی من دکتر بازی بود و از کودکی غریزه و تمایل به سمت پزشکی در من وجود داشت. آن زمان پزشک تقدس خاصی داشت و پزشک و حکیم شدن برای ما رؤیا بود و دید مادی به این موضوع نداشتیم؛ و از آنجا که در پشت کوه مشکلات سلامت، تغذیه و بهداشت در اولویت قرار داشت پدران ما سعی میکردند فرزندانشان طبیب بشوند و به آن خطه خدمت کنند.

از دانشگاه تهران تا جندی شاپور

دکتر صارمی اذعان داشت: طبیب شدن دستور پدربزرگم بود، ولی من به دلیل علاقهام به علم طب این دستور را پذیرفتم. وی درباره نحوه تحصیلش گفت: رشته ریاضی را در مشهد خوانده و آنجا دیپلم گرفتم. تمرد کردم و در دانشکده فنی امتحان دادم و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قبول شدم. به دلیل ناراحتی پدربزرگم در امتحان (دانشگاه ملی) شهید بهشتی شرکت کرده و قبول شدم. به خاطر کنایه اطرافیان که با پول پدرم توانستهام در دانشگاه قبول شوم دوباره درس خواندم تا در دانشگاه تهران قبول شدم. به دلیل اختلاف با کشور عراق برای تجهیز دانشگاههای اهواز من و عدهای از دانشجویان را به دانشگاه جندی شاپور در اهواز فرستادند و بعد از ۲ سال مجدد به تهران برگشتم.

پزشکی به خاطر خدمت

احسان علیخانی از دکتر صارمی پرسید: یکی از بزنگاههای مهم یک پزشک عمومی انتخاب تخصص است. سؤال مهم من این است که ضمن ارتباط با دکتر قریب چرا از بین تمام رشتههای ممکن این رشته را انتخاب کردید؟ دکتر صارمی پاسخ داد: به من تحمیل شد. یعنی هنوز برای انتخاب رشته تصمیم نگرفته بودم. زمانی که تحصیل در رشته پزشکی عمومی را به اتمام رساندم و سوگندنامه ابن میمون را خواندیم که به خاطر خدا و نه به خاطر پول به بندهای که آفریده خداست خدمت کنیم، معتمدین محل به سراغم آمدند و گفتند: در شهر درگز دکتر نداریم، نیت تو از دکتر شدن برگشتن به دیارت بود، حالا که دکتر شدی برگرد. غیرت و تعصب عشیرهای باعث شد برگردم. تازه ازدواج کرده بودم، به استخدام هلال احمر درآمده و ۵۰ % حقوقم را به خاطر حمیت شهرستانی خودم به هلال احمر (شیر و خورشید سابق) بخشیدم و یک سال به زعم خودم دِینم را این گونه ادا کردم.

زمستانی که سرنوشتم را تغییر داد

او در ادامه توضیح داد: یک شب سرد زمستانی در منزل پدرم را زدند و گفتند: به امید کمک گرفتن از پسرت به در خانهات آمدیم. پدرم آنها را به بیمارستان فرستاد. اما من نتوانستم بخوابم. با یک فانوس پیاده به دنبال رد پایشان به دنبالشان رفتیم و به آنها رسیدیم. گفت: همسرم زایمان کرده و از شدت خونریزی در حال مرگ است. با تکیه به آموزشهایی که دیده بودم و با همان امکانات کم توانستم او را از مرگ حتمی نجات بدهم و به بیمارستان برسانم. در حالی که اگر فقط نیم ساعت دیرتر میرسیدم حتما میمرد. دیدم که با انتخاب این رشته میتوانم شاهد حیات دوباره بیماران باشم و با بودنم به آنها زندگی دوباره ببخشم و متوجه شدم این زایش همان انگیزه من از پزشکی است. وی افزود: در آن لحظه عظمت خلقت را دیدم. زایش تقلیدی از خلقت است که من با در آغوش گرفتن این کودک آن را لمس کردم. این در حالی است که امروز دکتر صارمی رئیس بیمارستان فوق تخصصی صارم است که در این مرکز تا کنون حدود ۲۵۰۰ نوزاد از طریق درمان ناباروری و به شیوههای طبی، جراحی و IVF متولد شدهاند.

پزشک باید عاشق باشد

پس از پخش آیتم مستند از محیط بیمارستان و شیوه کار دکتر صارمی علیخانی بیان کرد: با این که تماشای این تصاویر برای شما خیلی تکراری است اما با دیدن ذوق و لذت شما از تماشای آنها فکر میکنم همیشه در برخورد با تولد و زایش یک پویایی وجود دارد که کهنه نمیشود. دکتر صارمی ضمن تأیید این مطلب اذعان داشت: انسان باید شغلی را که عاشق آن هست انتخاب کند. انتخاب شغل اجباری و کار کردن به خاطر یک لقمه نان هرگز هدف بشریت نبوده و لذتی در این شیوه کار کردن نیست. کسانی که پزشکی را انتخاب میکنند اگر به خاطرعشق پزشکی و همان چیزی که از استادم دکتر قریب آموختم یعنی اخلاق پزشکی نیست، مسیر را اشتباه انتخاب کردند چون با هوش بالا میتوانند راههای دیگری را برای کسب درآمد برگزینند. به زعم بنده ۹۹% پزشکان ما متعهدند و زندگی متوسطی دارند، در عجبم از اینکه چرا جامعه به خاطر آن ۱% این ۹۹% را زیر سؤال برده است؟

پزشکی دست خدا روی زمین

علیخانی ضمن اشاره به ماجرای سوختگی زهرا حسینی گفت: گاهی اوقات اتفاقاتی میافتد که خیلی دلخراش است. مثل همین اتفاق اخیر که برای مادری افتاد که برای زایمان دوقلوهایش به بیمارستان مراجعه کرده بود و به خاطر تنفس با کپسول اشتباه دچار سوختگی شد. در تلویزیون مطرح شد و قطعا به آن رسیدگی میکنند. وزارت بهداشت تحت نظر و اداره یک وزیر دوست داشتنی، متخصص و محبوب هست. توقع از پزشکان خیلی بالا است. چون جزو محدود مشاغل دنیاست که مردم از سر بیچارگی به آن مراجعه میکنند و به همین دلیل حتما آن ۱% که در شغل شما ممکن است این فضا را در ذهن مردم به وجود بیاورند خیانت بزرگی به حرفه اصیل و مهم پزشکی میکنند. گاهی اوقات پزشکی انگار دست خدا روی زمین است، کاری که شما میکنید همین است. دکتر صارمی پاسخ داد: در هر شغلی تبار خوب و بد داریم. اگر بدی نباشد خوب معنا پیدا نمیکند. مرحوم دکتر قریب که افتخار شاگردی او و امثال او را داشتم میگفت: وقتی شما پزشک بشوید خواه ناخواه از یک رفاه نسبی برخوردار خواهید شد ولی خودتان را ارزان به پول نفروشید. او همچنین گفت: من اگر مسئول بودم سال اول پزشکی را به تحصیل اخلاق و عرفان اختصاص میدادم تا کسی که عاشق است پزشک بشود.

من برای وصل کردن آمدم

علیخانی در ادامه پرسید: مراجعین شما از سراسر ایران و حتی خارج از کشور هستند کسانی که در اوج ناامیدی به دنبال راه درمان به شما روی میآورند و یقین دارند هرگز صاحب فرزند نمیشوند. چرا شما به هیچ کدام نمیگویید که نازا هستند و ناامیدشان نمیکنید؟ دکتر صارمی در پاسخ گفت: مگر من که هستم که کسی را ناامید کنم. من برای وصل کردن آمدم، نه برای فصل کردن. اگر اعتقاد دارم که به مخلوق خداوند باید خدمت کنم هرگز حق ندارم او را نا امید کنم و برای آنها دعا میکنم که از پیش من نا امید نروند. ما دیگر مسئله ناباروری ناشناخته نداریم. تکنولوژی به ما خیلی کمک کرده و هیچ زوجی را نمیتوانیم نا امید کنیم. چرا که خیلی از مسائل ناباروری ناشی از مسائل روحی، روانی و استرس و نیز مسائل درونی است. انسان قدرتی دارد که اگر بخواهد بشود. مگر نه اینکه از روح خداوندی درون ما دمیده شده ولی ما آن انرژی را فراموش کردیم.

چرا IVF ؟؟؟

دکتر صارمی در خصوص انتخاب IVF به عنوان رشته تخصصی توضیح داد: برای گذراندن دوره تخصصی پیش رفته به اتریش سفر کردم. در کلینیک نازایی با زوج ایرانی که برای درمان نازایی آمده بودند مواجه شدم وگفتههایشان را برای پروفسور ترجمه کردم. وقتی آنها متوجه شدند من ایرانی هستم گریه کردند که چرا من به عنوان یک ایرانی در اتریش هستم و آنها برای درمان باید به کشور بیگانه سفر کنند. آن زمان متوجه شدم معضل نازایی در ایران از سرطان هم مهمتر است. چون جامعه از واحدهای خانواده تشکیل شده و اگر یک واحد به خاطر نداشتن بچه از هم بپاشد معضلات دیگری از قبیل اعتیاد و ... به دنبال دارد. اگر به دنبال حفظ سلامت جامعه هستیم باید سلامت جسم، جان و روح خانواده را حفظ کنیم. در روح بقای نسل هم مهم است. غریزه مادری را نمیتوان سرکوب کرد. وی افزود: علاوه بر این انگیزه از من دعوت شد تا علم IVF را به ایران وارد کنیم. آن زمان ۱۱ نفر در دنیا با این علم آشنایی داشتند. در ایران جنینشناس نداشتیم و مجبور شدم برای تحصیل این رشته دوباره برگردم و وقتی زیر میکروسکوپ تخمکها را دیدم عظمت خلقت پروردگار هستی را دیدم و متوجه شدم همه سلولها مانند کره زمین حرکت وضعی و دورانی دارند. کاملا شبیه یک کهکشان و کپی جهان هستی است.

عرفان و اخلاق بالاتر از پزشکی است

علیخانی در ادامه پرسید: شما انتخاب میکنید که کدام نطفه شکل بگیرد و تبدیل به جنین بشود؟ دکتر پاسخ داد: من یک نطفه انتخاب میکنم و نمیتوانم آینده آن نطفه، کروموزوم و یا جنسیت آن جنین را تعیین کنم. بارها از من خواستند که از ۴ جنین یکی را کم کنم. من هرگز نتوانستم در برابر عظمت خلقت خداوند به خودم بقبولانم که اختیار و توان انجام چنین کاری را دارم. در سیر تکامل بشری هم دخالت نمیکنم. امروزه با پیشرفت علم میتوان اختلالات ژنتیک را بررسی کرد و تمام امکانات موجود در بیمارستان ما مطابق با امکانات جهان متمدن است. اما مواردی هست که ورای علم است و همان عرفان و اخلاق است. آیا ما حق داریم پسر یا دختر بودن جنین را تعیین کنیم یا باید اجازه بدهیم که پروردگار هستی خودش انتخاب بکند و به طبیعت هستی دست نزنیم.

معضلی به نام نازایی نداریم

در بخش بعد علیخانی اعلام کرد: جهت درخواست ارتباط با دکتر صارمی کلی تماس با برنامه برقرار شده است و نمیدانم از فردا چه اتفاقی برای شما و همکارانتان بیافتد. دکتر صارمی در جواب بیان کرد: ما معضلی به نام نازایی نداریم ولی این طور نیست که با بار اول نتیجه بگیریم. اگر بپذیریم که هر خانم در هر ماه به طور طبیعی ۳۰% شانس حاملگی دارد، من به کمک تکنولوژی به حدود ۲۵% رسیدم و به درصد خداوندی نزدیک شدم. پس باید استمرار پیدا کند و برای استمرار هزینه هایی که ما هم باید به دلار پرداخت کنیم را مجبور هستیم تأمین کنیم؛ و من از دولتمردان استدعا دارم با توسعه بیمه ها این رابطه پولی را از بین پزشکان و مردم قطع کنند و حداقل برای تداوم خانواده که واحد جامعه است کمک کنند. علیخانی ضمن تأیید این مطلب افزود: وقتی کشور ما یک استراتژی دارد و بحث جمعیتی که نظر کارشناسان هم هست که در آینده کشور ما بسیار میتواند پر اهمیت باشد و ما به نسل جوان، شاداب و فعال نیاز داریم حتما باید دولت در اینجا گرهگشا باشد.

سورپرایز ماه عسل برای دکتر صارمی

احسان علیخانی با کمی تعلل به موضوع فقدان فرزند دکتر صارمی اشاره کرد و پرسید این اتفاق شما را در مسیرتان سست نکرد؟ دکتر صارمی پاسخ داد: من تمام ۲۵۰۰ بچه را بچههای خودم صدا میزنم و به سرنوشتشان علاقه مندم و میدانم بسیاری از آنها تحصیلات عالی را به اتمام رساندند. فقط یک جمله به خدا گفتم: خدایا به من نعمت دادی و از من گرفتی. فقط صبرش را هم به من بده. سپس علیخانی آیتم تولد یک نوزاد توسط دکتر صارمی در ۲۳ سال قبل را پخش کرد و پس از آن از مهمانان ویژهاش دعوت کرد که وارد قاب "ماه عسل" بشوند. مهمانانی که حضورشان دکتر صارمی را غافلگیر کرد. خانواده توکلیفر یعنی همان نوزادی که ۲۳ سال قبل به کمک دانش دکتر صارمی متولد شده بود.

امیدی که منجر به زایش شد

خانم توکلیفر از روزهایی گفت که درکمال ناامیدی و قطع امید پزشکان از بارداریاش در حالی که برای درمان عازم انگلستان بوده با دکتر صارمی آشنا میشود و به او مراجعه میکند. دکتر صارمی بعد از معاینه گفتند که از طریق IVF میتوانیم صاحب فرزند بشویم در عمل سزارین مشکل من را برطرف کردند و فرزند دوم ما سالها بعد به طور طبیعی به دنیا آمد. دکتر صارمی توضیح داد: از سال ۱۳۶۴، IVF را در ایران آغاز کردم. سال ۶۷ اولین نتیجه را گرفتم. سال ۷۰ دوقلوهای من به دنیا آمدند و این خانواده سومین IVF انجام شده در ایران بود و تنها به واسطه کار من نبود. محیط کشت به انرژی مثبت نیاز دارد تا جنین مانند گل به خوبی رشد کند. علیخانی به عنوان سؤال پایانی پرسید: آیا این روش بر میزان هوش، آناتومی و مکانیسم بدن تأثیری دارد؟ دکتر صارمی این چنین پاسخ داد: من یک وسیلهام. یک کروموزوم، یک سلول انسان را که خداوند خلق کرده به سلول دیگر میرسانم و دخالتی در خلقت ندارم. فقط یک رابط هستم.