به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بین المللی BAM، روباتی را ساخته اند که می تواند معماری هایی با ویژگی سه بعدی انجام دهد. این روبات منحصر به فرد با استفاده از موادی همچون بتن یا سنگ مصنوعی قادر است تا طراحی های ساختمانی را در قالب ۳ بعدی عهده دار شود.

ساز و کار «روبات معمار ۳ بعدی ساز» شبیه به چاپگر جوهرفشان است اما با این تفاوت که از مایعی چسبنده به جای جوهر استفاده می کند که بر روی شن ریخته می شود تا بتوان آن را به شکل مورد دلخواه تغییر داد.

این «روبات معمار ۳ بعدی ساز» همچون چاپگرهای سه بعدی با قرار دادن لایه های متعدد بر روی یکدیگر، دیوارها و دیگر سازه ها را می سازد.

به گفته طراحان «ربات معار سه بعدی ساز» در آینده شاهد بکارگیری این روبات در ساخت سازهایی خواهیم بود که دارای موادی همچون فولاد و عایق هستند.

همچنین در راستای توسعه این پروژه می توان با روبات سه بعدی ساز، شنی ماشین آلات سنگین را به نحوی تولید کرد که به طور خودکار عمل کنند.