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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۵

زشت‌ترین رنگ جهان را ببینید!

زشت‌ترین رنگ جهان را ببینید!

دولت‌های انگلیس و فرانسه از طرح استفاده از زشت‌ترین رنگ جهان با ترکیب سبز و قهو‌ه‌ای در بسته‌بندی پاکت‌های سیگار حمایت کردند.

خبرگزاری ایسنا نوشت: محققان معتقدند که رنگ بسته‌بندی سیگار تاثیر زیادی در کاهش تمایل افراد به مصرف سیگار دارد بطوریکه در مطالعات انجام شده در استرالیا با استفاده از رنگ‌های خاص در بسته‌بندی سیگار از سال ۲۰۱۲ مصرف سیگار به طور محسوسی کاهش یافته است.
 
محققان معتقدند که زشت‌ترین رنگ موجود با نام رسمی Pantone ۴۴۸ C با ایجاد حس غریب و ناخوشایند در کاهش مصرف سیگار بسیار موثر است. در واقع با جایگزینی این رنگ زننده به جای رنگ‌های زیبا و براق در بسته‌بندی فعلی پاکت سیگار انتظار می‌رود مصرف سیگار کاهش یابد.
 


محققان معتقدند که تصویب طرح فشار بر کارخانه‌های ساخت دخانیات و طراحی بسته‌هایی با رنگ زننده و با استفاده از هشدارهای سلامتی بزرگ، تاثیر زیادی در کاهش مصرف دخانیات خواهد داشت. در واقع استفاده از قوانین جدید ساخت و بسته‌بندی سیگار در کنار سایر فاکتورهای اقتصادی مثل افزایش مالیات بر سیگار و لغو بیمه افراد سیگاری سهم چشمگیری در افزایش موفقیت طرح جلوگیری از مصرف دخانیات خواهد داشت.

کد مطلب 3684399

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