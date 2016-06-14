خبرگزاری ایسنا نوشت: براساس آمار رسمی منتشر شده به غیر از موز، نارگیل، آناناس و انبه که جزو میوه‌های مجاز وارداتی به‌شمار می‌روند، میوه‌های دیگری مانند گلابی هندی، پاپایا، منگوتین (مگناستین) و غیره نیز از طریق مبادی رسمی و گمرک به کشور وارد شده‌اند که گرچه حجم بالایی ندارند اما به گفته علی‌اکبر مهرفرد - قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی - مجوزی برای واردات آنها صادر نشده است.



میوه‌‌های وارداتی ممنوع‌الورود حجم بسیار کم و محدودی داشتند که می‌توان به پاپایا اشاره کرد که در ۱۲ ماهه سال گذشته تنها ۱۰۰ کیلوگرم آن به کشور وارد شده است یا این‌که منگوتین و گلابی هندی در گروه میوه‌ای مانند انبه به ثبت رسیده‌اند که مشخص نیست دقیقا چقدر از این محصولات همراه انبه به کشور وارد شده است.



قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی درباره‌ میوه‌های وارداتی اظهار کرد: تنها چهار میوه موز، انبه، نارگیل و آناناس مجوز واردات دارند و می‌توانند از طریق مبادی رسمی به کشور وارد شوند، چرا که این میوه‌ها در کشور تولید نمی‌شوند با توجه به داشتن بازار و مشتری می‌توانند ضمن گذراندن مراحل بهداشتی و قرنطینه‌ای وارد شوند.



وی تصریح کرد: گرچه واردات دیگر میوه‌های تازه به کشور مجوزی از وزارت جهاد کشاورزی ندارند، اما با توجه به این‌که واردات آنها بسیار محدود بوده است به آن ورود پیدا نکرده‌ایم، چرا که این میوه‌ها بازاری چندانی نیز در داخل کشور ندارد.



مهرفرد همچنین در خصوص وجود کد تعرفه‌ای به نام "سایر میوه‌های تازه که مذکور نبوده باشد"، گفت: در هر فصل تعرفه‌ای، یک سایر وجود دارد که درباره‌ میوه منظور همان سایر میوه‌های تازه مجوزدار است که به عنوان مثال می‌‌توان گفت در فصل تعرفه گوشت کدهای مختلفی با نام‌هایی از جمله ران، لاشه، سردست، راسته، قطعه‌بندی شده و غیره وجود دارد که در انتها سایر نیز نوشته شده است اما منظور از سایر، سایر انواع گوشت است. در مورد میوه باید گفت سایر میوه‌های تازه که مذکور نبوده باشد میوه‌هایی بدون مجوز نیست و از نظر نوع همان میوه‌های مجوز‌دار است که با توجه به تعدد و تنوع بسیار، امکان تفکیک آن وجود ندارد و به صورت جمع‌بندی شده در کد تعرفه سایر آورده می‌شود.