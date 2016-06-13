به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برزیل امروز دوشنبه با نتیجه یک بر صفر مقابل پرو تن به شکست داد و از دور رقابتهای کوپا آمه ریکا حذف شد.

«رائول رویدیاس» در دقیقه ۷۵ این دیدار موفق شد تک گل بازی را به ثمر برساند. بازینان برزیل به این گل معترض شدند و گفتند با دست به ثمر رسیده و «آندرس کونیا»، داور مسابقه، پس از مشورت با داور چهارم، رای به پذیرفته شدن گل داد.

این نخستین بار از سال ۱۹۸۵ است که پرو موفق می شود برزیل را شکست دهد.

دونگا در پایان مسابقه گفت: همه دیدند چه اتفاقی افتاد. کاری نمی توانیم انجام دهیم. ما نمی توانیم چیزی را که همه دیدند را تغییر دهیم. سوال من این است که با این همه فناوری چرا هنوز باید شاهد چنین اشتباهاتی باشیم. داوران با هم مشورت کردند . آنها وقتی باید با هم صحبت کنند چرا باید با جای دیگری صحبت می کردند. درک نمی کنم چرا آنها باید با هدست با هم صحبت کنند. این خیلی عجیب است.

وقتی از دونگا در خصوص اخراج از تیم ملی برزیل پرسیدند، وی گفت: از تنها چیزی که می ترسم مرگ است. از بقیه چیزها نمی ترسم. بعد از جام جهانی ۲۰۱۴ ما بازسازی داشتیم. ما آلمان را به خاطر سال ها کار می ستاییم و در برزییل می خواهیم خیلی ساده مسائل را حل کنیم.

سرمربی برزیل ادامه داد: باید شکیبایی به خرج دهیم. باید نسبت به آنچه انجام می دهیم مطلع باشیم. رئیس کنفدراسیون فوتبال برزیل می داند ما چه می کنیم.