صد و نهمین «نگاه نو» روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره و پس از «نامه به نگاهنو»، به بخش ویژه این نشریه میرسیم که شماره تازه آن درباره میراث فرهنگی ایران است. «نمیدانیم ایرانی بودن یعنی چه...» عنوان گفتگوی نگاه نو با دکتر مهدی حجت در این رابطه است. داستان یک شهر: ققنوس از میان خاکستر برخاست و حقوق معنوی میراث ایران، دیگر مطالب این بخش را تشکیل میدهند.
در بخش مقالهها، به آثار زیر برخورد میکنیم: آبراهامیان و تاریخ: مورخی پیشگام در آستانه بازنشستگی (فخرالدین عظیمی)، خداپرستان سوسیالیست (محمدحسین خسروپناه)، پدیده ترامپ و انتخابات در آمریکا (نادر اسکوئی)، توسعه صنعتی مقهور تفكر سختافزاری و جاذبه مستغلات (غلامحسین حسنتاش)، مواجهۀ سعدی و کنفوسیوس با دوگانۀ سیاست و اخلاق (محمد دهقانی)، کنفوسیوس و سعدی: دو پنجرۀ اخلاقی ـ رفتاری به جهان (ضیاء موحد)، عشق و مرگ با چاشنی سرمایه داری در گتسبی بزرگ (نرگس انتخابی)، تابلوی مجلس عشرت (فرهود صفرزاده)، ایدئولوژی و ادبیات: دورۀ رضاشاه و شوق بهشت گمشده (احسان موسوی خلخالی) و سفیر در پاریس (پابلو نرودا/ احمد پوری).
بخش داستان و شعر شماره تازه «نگاه نو» شامل داستان شب عید ویکتوریا توکارِوا (پرویز دوایی)، دو سنگ؛ دو مجسمه (محبوبه موسوی) و گوستاوو آدولفو بِکِر و روسالیا دِ کاسترو، رمانتیکهـای مــدرن شعر اسپانیـا (لیلا مینایی) است.
در قسمت رویدادها و گزارشها، سلوک پرویز در جهت هفتم (به یاد پرویز کلانتری) از جواد مجابی، پایان تنهایی (به یاد دکتر منوچهر ستوده) از الوند بهاری و بیتعصب، در جستوجوی دنیای نو (به یاد قاسمهاشمینژاد) از مرتضیهاشمیپور، آمده است.
این نشریه همچنین شامل مطالبی ذیل عناوین کتاب و کاریکاتور، هدیه تابستانی، تازههای کتاب و همچنین انتقاد کتاب است. شماره ۱۰۹ فصلنامه «نگاهنو» در ۲۶۰ صفحه و با بهای ۱۵ هزار تومان روی دکه رفته است.
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