مشکلات پروژه های نیمه تمام از طریق جذب اعتبارات ملی قابل حل است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دهلران،شادمهر کاظم زاده اظهار کرد: رفع مشکل اقتصادی در سطح کلان به عهده دولت است به همین منظور برنامه ریزی های کلانی از جمله تثبیت قیمت ها، نرخ ارز و اشتغال زایی شده تا اقتصاد از حالت رکود خارج شود.

وی ادامه داد: عامه مردم برای رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال چشمشان به دولت دوخته شده است و می طلبد که همه به هر شکلی که می توانند به ویژه بخش خصوصی به دولت در این زمینه کمک کنند.

کاظم زاده تاکید کرد: باید راهکار قانونی پیدا کنیم تا بتوانیم در تصمیم گیری ها با جهت دهی به رفع مشکل جوانان و مردم برای رفاه آنان کاری اساسی انجام دهیم.

وی مهمترین مسئله استان ایلام را تمرکز روی طرح ها و پروژه های نیمه تمام دانست و گفت: سرمایه گذاری های بزرگی در بخش های مختلف انجام گرفته که نباید روی زمین متوقف بماند بلکه باید شرایطی را فر اهم کرد تا هر چه سریعتر به بهره برداری برسند تا علاوه بر برخورداری مردم از نعمت این طرح ها از پرت سرمایه ها نیز جلوگیری شود.

نماینده مردم حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به محدود بودن اعتبارات استانی باید نگاه را به سمت اعتبارات ملی متوجه کرد و با پیگیری های بیشتر تلاش کنیم مجوز ماده ۲۱۵ اعتبارات ملی را برای تسریع در اجرای طرح های نیمه تمام بگیریم.

کاظم زاده یادآور شد: وزارتخانه ها ردیف های اعتباری متمرکزی دارند که باید مدیران دستگاه ها و نمایندگان مجلس روی آن توجه داشته باشند تا اعتبار بیشتری جذب استان شود.

نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس افزود: مشکل عمده این استان توسعه است چون یک عقب ماندگی تاریخی داریم و در زمان هایی که باید از اعتباراتی که حقمان بود استفاده کنیم، محروم ماندیم.