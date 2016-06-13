به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده با تاکید بر نادرست بودن خبر توقف یارگیری استقلال خاطرنشان کرد: کسی را متهم نمی‌کنیم اما همانطور هم که پیش از این گفتم، روحم از برخی خبرها که درباره استقلال منتشر می‌شود، بی‌خبر است. شکی نیست که وزیر محترم ورزش و جوانان کشور همواره مانند یک برادر دلسوز کنار استقلال و پرسپولیس بوده است.

وی اضافه کرد: استقلال تیمی مردمی با بیش از ۳۰ میلیون هوادار، به یقین بخش مهمی از ورزش کشور را متوجه خود می‌کند و تا امروز هم تنها از وزیر محترم ورزش همکاری و همراهی برای حل مشکلات این تیم دیدیم، نه چیز دیگر. جناب گودرزی، همیشه با رهنمودهای سازنده خود کمک حال ما بوده‌ است اما متاسفانه این موضوع هم بازتابی کاملاً وارونه در برخی رسانه‌ها داشت. شخص وزیر به هیچ وجه در نقل و انتقالات استقلال ورود نکرده و نمی کند و واقعا مطرح کردن چنین مسائلی دور از انصاف است که بیان می شود.

سرپرست باشگاه استقلال همچنین عنوان کرد: با کمال میل حاضرم، روزی خدمات وزیر ورزش و جوانان را به مجموعه استقلال، برای هواداران خوب‌مان نام ببرم. ایشان زحمات زیادی برای استقلال کشیده است و کم لطفی در حق کسی که برای استقلال زحمت می‌کشد، توهین به خود استقلال است. ضمن اینکه توهین به هرکسی که در بخشی از فوتبال کشورمان مسئولیت دارد، در قاموس و مکتب استقلال نیست.

افشارزاده که با سایت باشگاه استقلال گفتگو می کرد خطاب به هواداران این تیم اظهار کرد: همانطور که هواداران خوب و فهمیده استقلال با خبرند، یک تیم فوتبال شاید نیمی از راه موفقیتش در یک فصل را زمان نقل و انتقالات طی کند. ما هم تا اینجا به زعم کارشناسان محترم فوتبال، حضور موفقی در نقل و انتقالات داشتیم و همانطور که پیشتر هم گفته بودیم، این روند تداوم خواهد داشت اما تنها در سایه فضای آرامی که با درایت هواداران خوبمان بر تیم گسترانده می‌شود و به یقین آرامش شرط لازم استقلال برای موفقیت در چنین برهه سرنوشت‌سازی است.

وی یادآور شد: تردید ندارم با اتکا به دانش و درک بالای هوادران خونگرم‌مان، فضای آرام استقلال هم در فصل نقل و انتقالات، هم در جریان رقابت‌های متعدد فصل آینده فوتبال بر مجموعه استقلال حکمفرما خواهد شد.