توزیع ۸۱۹ هزار کیلو انواع کود شیمیایی و ریز مغذی آلی در قزوین

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید و توزیع کود توسط شبکه تعاون روستایی اعلام کرد: در یک ماهه گذشته ۸۱۹ هزار و ۲۵۰ کیلو انواع کود شیمیایی، ریز مغذی آلی و زیستی توسط شرکت های تعاونی روستایی قزوین در بین کشاورزان توزیع شد.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین عمده ترین کودهای توزیع شده را؛ اوره، فسفات آمونیوم، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم عنوان کرد.

وی بیان کرد: در این مدت ۷۱۰ هزار و ۱۰ کیلو کود اوره، ۲۲ هزار و ۳۰۰ کیلو کود فسفات آمونیوم، ۸۵ هزار و ۹۴۰ کیلو کود سوپرفسفات تریپل و ۱۰۰۰ کیلو کود سولفات پتاسیم توزیع شده است.

معین الدین با اشاره به موجودی انواع کودهای شیمیایی در انبار اتحادیه تعاون روستایی شهرستان قزوین و انبارهای فرعی گفت:۵۶۹ هزار و ۱۴۰ کیلو گرم انواع کود ذخیره سازی شده است.

وی در ادامه میزان این کودها را؛ ۳۶۰ هزار و ۳۲۰ کیلو اوره، ۸۶ هزار و ۱۷۰ کیلو سولفات پتاسیم، ۸۳ هزار و ۳۵۰ کیلو سوپرفسفات تریپل، ۳۸ هزار و ۹۵۰ فسفات آمونیوم، ۲۰۰ کیلو ماکرو کامل زراعت، ۱۰۰ کیلو کلرو پتاسیم و ۵۰ کیلو سوپرفسفات آمونیوم برشمرد.