به گزارش خبرنگار مهر، چاپ جدید دفتر شعری از علی شفیعی با مقدمه محمدعلی سپانلو و طرح جلد عباس کیارستمی، توسط انتشارات آرادمان در بازار نشر عرضه شد.
این کتاب پیشتر در سال ۸۹ در نشر دیگری منتشر شده بود و اکنون چاپ جدید آن با همان طرح جلد که طراحی عنوان آن را هم فرشید مثقالی برعهده داشته، منتشر شده است.
از این شاعر مجموعه شعر دیگری هم قبلا با نام «بگذار از پهلویم گلی بروید» منتشر شده بود و مجموعه «زیبایی نگرانم میکند» درواقع گزیدهای از شعرهای دهه هشتادی اوست.
شاعر پیشتر درباره شعرهای این کتاب گفته بود: «در این مجموعه در جستوجوی ساختن یك دوست بودم و نگاهداشتن كسی در كنارم و این بسیار سخت و ناممكن بود؛ پس با شعر حرف زدم تا شاید بر ذهنی كه مدام به دور شدن از من فكر میكرد، تأثیری بگذارم. این مجموعه رد پای خودم است در مقطعی از زمانهی تلخ».
«زیبایی نگرانم میکند» را انتشارات آرادمان بهبهای ۱۰ هزار تومان منتشر کرده است.
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