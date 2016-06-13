به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکامل تقوی نژاد با اشاره به اينکه ۳۱ خردادماه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل است، اعلام کرد: ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر، شرط برخورداري از معافيت‌ها و تسهيلات قانوني است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اينکه مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل تا پايان خردادماه است، گفت: صاحبان محترم مشاغل (اشخاص حقيقي) در اسرع وقت با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور به آدرس WWW.TAX.GOV.IR نسبت به ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي و پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي اقدام کنند تا در روزهاي پاياني دچار مشکل نشوند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه سياست سازمان دريافت اظهارنامه به صورت کاملا الکترونيکي است و ارائه نسخه کاغذي به واحدهاي مالياتي ضرورتي ندارد، ادامه داد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند علاوه براينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز مي‌شود.