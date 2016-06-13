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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

در برج میلاد تهران؛

دومین سوگواره شب شعر حضرت خدیجه(س) برگزار می‌شود

دومین سوگواره شب شعر حضرت خدیجه(س) برگزار می‌شود

مدیر فرهنگی و ارتباطات برج میلاد از برگزاری دومین سوگواره شب شعر حضرت خدیجه(س) همزمان با رحلت ام‌المومنین با حضور شاعران دینی معاصر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج میلاد تهران، حامد رهنما در این زمینه گفت: این سوگواره پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ماه و با همکاری شاعران اهل بیت(علیه السلام) در سالن سعدی برج میلاد تهران و همزمان با آغاز جشنواره رمضانی برج میلاد تهران از ساعت ۱۸ آغاز می شود.

به گفته رهنما در این برنامه شب شعر، شاعران معاصر کشور مانند غلامرضا سازگار، محمد علی مجاهدی، مرتضی امیری اسفندقه و شاعران جوانی چون «احمد علوی»، «حامد عسکری»، مهدی زنگنه، میلاد حسنی، مجید لشکری، پیمان طالبی، عارفه دهقانی و سیده تکتم حسینی حضور خواهند داشت.

به گفته رهنما مجری جلسه جناب آقای سعید بیابانکی است و در پایان مرثیه سرایی ذاکر اهل بیت(ع) حنیف طاهری حسن ختم برنامه خواهد بود.

بنابر اعلام روابط عمومی برج میلاد تهران، حضور در این محفل برای عموم علاقه مندان و ارادتمندان به ساحت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها آزاد است.

کد مطلب 3684439
حمید نورشمسی

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