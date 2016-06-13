تیم ملی والیبال ایران راهی برزیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تيم ملی واليبال ايران بعد از كسب سهميه المپيك استراحتی دو روزه را در دستور کار داشت و پس از دو روز تمرین در تهران، برای برگزاری مسابقات خود در هفته اول ليگ جهانی راهی ریودوژانیرو برزیل شد.

رائول لوزانو برای شرکت در این رقابتها، سعید معروف، سید محمد موسوی، عادل غلامی، شهرام محمودی، فرهاد ظریف، مهدی مرندی، مجتبی میرزاجانپور، مهدی مهدوی، آرمین تشکری، مصطفی شریفات، محمد جواد معنوی نژاد، علیرضا مباشری، حمزه زرینی و میلاد عبادی پور را با خود به ريو برد تا نخستین هفته از ليگ جهانی را پشت سر بگذارد.

ملي پوشان کشورمان در دوحه توقفی كوتاه دارند و سپس اين شهر را به مقصد سائوپائولو و بعد از آن هم ريودوژانیرو ترك می كنند تا روز پنجشنبه از ساعت ٢١:٤٠ به وقت تهران در اولين بازی اين رويداد مهم رو در روی ميزبان قرار بگيرد.

برنامه کامل لیگ جهانی والیبال سال ۲۰۱۶ در سطح یک به وقت کشورهای میزبان به شرح زیر است:

هفته نخست (۲۷ تا ۳۰ خرداد)

گروه اول: استرالیا، فرانسه، ایتالیا و بلژیک

میزبان: شهر سیدنی - ورزشگاه المپیک پارک

جمعه ۲۸ خرداد: فرانسه - ایتالیا (ساعت ۱۸:۱۰) و استرالیا - بلژیک (ساعت ۲۰:۴۰)

شنبه ۲۹ خرداد: بلژیک - ایتالیا (ساعت ۱۷:۴۰) و استرالیا - فرانسه (ساعت ۲۰:۱۰)

یکشنبه ۳۰ خرداد: فرانسه - بلژیک (ساعت ۱۲:۴۰) و استرالیا - ایتالیا (ساعت ۱۵:۱۰)

گروه دوم: برزیل، ایران، آرژانتین و آمریکا

میزبان: شهر ریودوژانیرو - ورزشگاه کاریوکا ۱

پنجشنبه ۲۷ خرداد: برزیل - ایران (ساعت ۱۴:۴۵) و آمریکا - آرژانتین (ساعت ۱۷:۱۵)

جمعه ۲۸ خرداد: برزیل - آرژانتین (ساعت ۱۴:۴۵) و آمریکا - ایران (ساعت ۱۷:۱۵)

شنبه ۲۹ خرداد: ایران - آرژانتین (ساعت ۲۰:۳۰) و برزیل - آمریکا (ساعت ۲۳:۱۰)

گروه سوم: روسیه، بلغارستان، لهستان و صربستان

میزبان: شهر کالینینگراد - ورزشگاه دی اس یانتارنی

جمعه ۲۸ خردادماه: بلغارستان - لهستان (ساعت ۱۶:۴۰) و روسیه - صربستان (ساعت ۱۹:۱۰)

شنبه ۲۹ خردادماه: بلغارستان - صربستان (ساعت ۱۶:۴۰) و روسیه - لهستان (ساعت ۱۹:۱۰)

یکشنبه ۳۰ خردادماه: صربستان - لهستان (ساعت ۱۶:۴۰) و روسیه - بلغارستان ساعت (۱۹:۱۰)

هفته دوم (۳ تا ۶ تیرماه)

گروه اول: لهستان، روسیه، فرانسه و آرژانتین

میزبان: کشور لهستان - شهر و ورزشگاه هنوز مشخص نشده است

جمعه چهارم تیرماه: روسیه - فرانسه (ساعت ۱۷:۱۰) و لهستان - آرژانتین (ساعت ۲۰:۱۰)

شنبه پنجم تیرماه: فرانسه - آرژانتین (ساعت ۱۷:۱۰) و لهستان - روسیه (ساعت ۲۰:۱۰)

یکشنبه ششم تیرماه: آرژانتین - روسیه (ساعت ۱۷:۱۰) و لهستان - فرانسه (ساعت ۲۰:۱۰)

گروه دوم: ایتالیا، آمریکا، بلژیک و استرالیا

میزبان: ایتالیا - شهر رم؛ ورزشگاه پالالوتوماتیکا

جمعه چهارم تیرماه: بلژیک - آمریکا (ساعت ۱۷:۳۰) و استرالیا - ایتالیا (ساعت ۲۰:۳۰)

شنبه پنجم تیرماه: آمریکا - استرالیا (ساعت ۱۷:۳۰) و ایتالیا - بلژیک (ساعت ۲۰:۳۰)

یکشنبه ششم تیرماه: استرالیا - بلژیک (ساعت ۱۷:۳۰) و آمریکا - ایتالیا (ساعت ۲۰:۳۰)

گروه سوم: صربستان، برزیل، بلغارستان و ایران

میزبان: صربستان - شهر بلگراد؛ سالن پی اونیر

پنجشنبه سوم تیرماه: ایران - بلغارستان (ساعت ۱۶) و برزیل - صربستان (ساعت ۱۹)

جمعه چهارم تیرماه: برزیل - ایران (ساعت ۱۶) و صربستان - بلغارستان (ساعت ۱۹)

شنبه پنجم تیرماه: بلغارستان - برزیل (ساعت ۱۶) و ایران - صربستان (ساعت ۱۹)

هفته سوم (۱۱ تا ۱۳ تیرماه)

گروه اول: فرانسه، بلژیک، لهستان و برزیل

میزبان: فرانسه - شهر نانسی، سالن پالا دیسپوق ژون وی

جمعه یازدهم تیرماه: برزیل - لهستان (ساعت ۱۵) و فرانسه - بلژیک (ساعت ۱۸)

شنبه دوازدهم تیرماه: برزیل - بلژیک (ساعت ۱۵) و فرانسه - لهستان (ساعت ۱۸)

یکشنبه سیزدهم تیرماه: بلژیک - لهستان (ساعت ۱۵) و فرانسه - برزیل (ساعت ۱۸)

گروه دوم: آمریکا، بلغارستان، روسیه و استرالیا

میزبان: آمریکا - شهر دالاس، ورزشگاه کی بیلی هاتچسن

جمعه یازدهم تیرماه: استرالیا - روسیه (ساعت ۱۷:۴۰) و آمریکا - بلغارستان (ساعت ۱۹:۴۰)

شنبه دوازدهم تیرماه: بلغارستان - روسیه (ساعت ۱۷:۴۰) و آمریکا - استرالیا (ساعت ۱۹:۴۰)

یکشنبه سیزدهم تیرماه: آمریکا - روسیه (ساعت ۱۲:۴۰) و بلغارستان - استرالیا (ساعت ۱۵:۱۰)

گروه سوم: ایران، ایتالیا، آرژانتین و صربستان

میزبان: ایران - شهر تهران؛ سالن ۱۲ هزار نفری آزادی

جمعه یازدهم تیرماه: ایتالیا - آرژانتین (ساعت ۱۸) و ایران - صربستان (ساعت ۲۱)

شنبه دوازدهم تیرماه: صربستان - آرژانتین (ساعت ۱۸) و ایران - ایتالیا (ساعت ۲۱)

یکشنبه سیزدهم تیرماه: ایتالیا - صربستان (ساعت ۱۸) و ایران - آرژانتین (ساعت ۲۱)

تیم های فرانسه، صربستان و آمریکا در بیست و ششمین دوره لیگ جهانی (سال ۲۰۱۵) به ترتیب عنوان های اول تا سوم را به دست آوردند.