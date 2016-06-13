امیر لاهوتیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این میزان دانه روغنی کلزا توسط شرکت غله استان و با همکاری کارخانه روغن کشی نهاوند از کشاورزان خریداری می شود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد محصولات از بذور هیبرید خارجی و ۲۰ از بذور داخلی است، عنوان کرد: در سال جاری با اقدامات حمایتی دولت در اجرای برنامه خرید محصولات کشاورزی، به ازای هر کیلوگرم محصول با ۲درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت ۲۵هزار ۳۰۰ ریال پرداخت خواهد شد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه تسهیلاتی برای کاشت، داشت و برداشت محصولات کلزا در نظر گرفته شده است، توضیح داد: حل مشکلات بازرگانی و پرداخت به موقع بهای تعیین شده برای کلزا از برنامه‌های حمایتی توسعه کشت کلزا در استان همدان است.

وی با اعلام اینکه سال آینده افزایش یارانه بذور کلزا و همچنین کاهش قیمت فروش بذر به کشاورزان را خواهیم داشت، ادامه داد: پرداخت تسهیلات بانکی کاشت، داشت و برداشت کلزا به مبلغ ۲۵ میلیون ریال در هر هکتار نیز مدنظر است.

وی با بیان اینکه پرداخت حق سهمیه کشاورزان برای سطح زیر کشت کلزا کشور توسط مجری طرح دانه های روغنی در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: پرداخت یارانه برداشت و حمل و نقل محصولات به مرکز خرید از اولویت های اجرایی در سال آینده است.

امیر لاهوتیان در خصوص قیمت محصولات کلزا از افزایش ۱۵ درصدی نسبت با سال گذشته خبر داد و گفت: با برنامه های حمایتی که در سال ۹۶ اجرا خواهد شد افزایش قیمت خرید محصولات از کشاورزان برنامه ریزی شده است.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به وابستگی و واردات زیاد دانه های روغنی در کشور، عنوان کرد: هدف دولت در پایان برنامه ششم کاهش ۹۰ درصدی واردات محصولات کلزا و رساندن تولید داخلی به ۷۰ درصد است.