نقاط ضعف و قوت کشتی آزاد مشخص شد/ برخی انتظارات را برآورده نکردند

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۶ آمریکا با سومین قهرمانی متوالی شاگردان خادم در شهر لس‌آنجلس به پایان رسید و آزادکاران کشورمان توانستند با شکست مدعیان اصلی در این دوره از مسابقات یعنی آذربایجان، آمریکا و روسیه، جام قهرمان را بالای سر ببرند. البته تیم ایران در دومین مصاف خود با تیم هند هم روبرو شد و توانست قاطعانه بر حریف غلبه کند.

هر چند حفظ و تکرار عنوان قهرمانی در خاک آمریکا حال و هوای خاصی برای مردم ورزش‌دوست و اهالی کشتی ایران داشت، اما باید قبول کرد کار اصلی این رشته تا حدود دو ماه دیگر در المپیک ۲۰۱۶ ریو آغاز خواهد شد و کسب افتخار در جام جهانی هم می بایست سرآغازی برای درخشش آزادکاران ملی‌پوش ما در برزیل باشد. البته با توجه به عملکرد نمایندگان ما در اوزان هشتگانه رقابتهای جام جهانی، باید اعتراف کرد برخی از آنها خوش درخشیدند و برخی دیگر برخلاف انتظارات، نتوانستند آنطور که باید و شاید عمل کنند. در این راستا، جدای از زحمات و تلاش مسعود اسماعیل پور و مصطفی حسین‌خانی در اوزان غیرالمپیکی ۶۱ و ۷۰ کیلوگرم باید نگاهی داشت به عملکرد نمایندگان اوزان المپیکی که مطمئنا رسول خادم و همکارانش نیز از این پس، نگاه و توجه ویژه‌ای بر آنها خواهند داشت.

رحیمی سکوی المپیک را نشانه گرفت

به جرات می‌توان حسن رحیمی در وزن ۵۷ کیلوگرم را یکی از بهترین‌های جام جهانی آمریکا خواند. او که از به واقع یکی مدعیان اصلی المپیک است در هر سه دیدار خود به برتری دست یافت و توانست حریفانی از آذربایجان، آمریکا و روسیه را یکی پس از دیگری شکست دهد. آزادکار ریزنقش تیم ایران به عنوان نماینده وزن نخست تیم ایران، بار سنگینی در تمامی دیدارها بر دوش کشید که خوشبختانه توانست با کسب پیروزی های سریالی خود در جام جهانی به قول معروف چراغ اول را با اقتدار روشن کند. البته در این وزن رضا اطری هم در ترکیب بود که به دلیل عدم حضور حریف هند بروی تشک، فرصت عرض اندام و مصاف پیدا نکرد.

محمدی انتظارات را برآورده نکرد

کادر فنی ایران در وزن ۶۵ کیلوگرم میثم نصیری و سید احمد محمدی را به میدان فرستاد که هر کدام از این مدعیان با کسب یک پیروزی و یک شکست، عملکرد به ظاهر یکسانی داشتند، اما از محمدی انتظار می‌رفت با تکیه بر تجارب و عناوین مهم و بین المللی بیشتر نسبت به دیگر مدعی این وزن، عملکرد بهتری داشته باشد. محمدی بعد از پیروزی قاطع برابر حریف هندی خود در کشتی بعدی به مصاف حریف نه چندان توانمندی از آمریکا رفت و در حالی که کشتی را سه بر صفر پیش بود به یکباره پیروزی را با شکست عوض کرد و ۴ بر ۳ باخت. بدین ترتیب در حالی بود که بسیاری از کارشناسان کشتی او را شانس اول حضور در المپیک می دانستند، نمایش نه‌چندان مطمئن و البته ضعیف او به خصوص در کشتی دوم، معادلات را بر هم زد و مطمئنا باعث شد کادر فنی هم از این پس نیم نگاهی به میثم نصیری داشته باشد.

المپیک یک مدال برای یزدانی کنار گذاشت

با نگاهی به کارنامه ملی پوشان ایران در جام جهانی آمریکا، نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان را باید ستاره جام جهانی خواند. حسن یزدانی در هر چهار کشتی این مسابقات به میدان رفت و پیروز شد. جالب آنکه او در سه کشتی خود توانست رقبا را با اختلاف ۱۰ امتیاز ضربه فنی کند و نشان دهد یک سر و گردن از تمامی آنان بالاتر است.کمااینکه مُهر برتری تیم ایران برابر آمریکا را نیز همین یزدانی جوان و آینده‌دار، پای نتیجه تساوی ۴ بر ۴ زد و توانست با امتیاز بالای فنی خود، تیم ملی کشورمان را راهی فینال کند. مطمئنا تمامی مدعیان از این پس بیش از گذشته، حساب ویژه‌تری در المپیک روی او باز کرده و کارشناسان کشتی نیز از هم اکنون یکی از سکوهای المپیک را برای او رزرو خواهند کرد.

کریمی آن حریف زهردار همیشگی نبود

ضعیف‌ترین چهره تیم کشتی ایران در این دوره از مسابقات در وزن ۸۶ کیلوگرم ایران به میدان رفت. علیرضا کریمی بنا به هر دلیلی که باید بطور جدی از سوی کادر فنی مورد بررسی قرار گیرد آن کشتی‌گیر قبراق و زهردار همیشگی نبود و در مجموع از چهار کشتی خود در جام جهانی، سه کشتی را به حریفان واگذار کرد. قهرمان جوانان جهان و گزینه اصلی تیم ایران برای المپیک به هیچوجه در حد و اندازه خود ظاهر نشد و مطمئنا عملکرد ضعیف او رسول خادم و کادر فنی را هم به نوعی دچار چالش و سردرگمی کرد. آزادکار عنوان‌دار و میدان‌دیدۀ کشتی ایران در این دوره از مسابقات نمره قبولی نگرفت و چه بسا ادامه این روند می‌تواند حضورش در المپیک را هم تحت تاثیر قرار دهد.

محمدی؛ بازندۀ سرفراز!

بعد از مصدومیت رضا یزدانی نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد ایران، نام دو گزینه دیگر برای حضور احتمالی در المپیک مطرح شد که این نفرات در جام جهانی آمریکا به میدان رفتند. بدین ترتیب امیر محمدی و عباس طحان، هر کدام با دو کشتی در جام جهانی محک خوردند که امیر محمدی نسبت به مدعی دیگر موفق تر عمل کرد. بطوریکه عباس طحان در هر دو کشتی باخت، اما محمدی بعد از پیروزی قاطع برابر حریف هندی در مصاف با عبدالسلام گادیسوف روس،بازنده‌ای سرافراز بود. او که در دیدار فینال به هیچوجه تحت‌تاثیر نام و عناوین این آزادکار پرافتخار قرار نگرفت چه بسا می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد که تجربه بالای حریف بر نیروی جوانی او چربید و در نهایت باعث شکستش شد. به هر حال اگر رضا یزدانی به دلیل مصدومیت به المپیک ریو نرسد، امیر محمدی با عملکردش در جام جهانی نشان داد بهترین گزینه وزن ۹۷ کیلوگرم در المپیک است.

رقابت سنگین‌وزن بالا گرفت

عملکرد نمایندگان سنگین وزن ایران در جام جهانی آمریکا هم تا حدی قابل قبول بود و کمیل قاسمی و پرویز هادی توانستند بدون باخت در کشتی‌های خود کمک بزرگی به کسب نتیجه و در نهایت قهرمانی تیم ایران کنند. تنها تفاوت این دو مدعی ۱۲۵ کیلوگرمی اما تعداد پیروزی‌های کمیل قاسمی نسبت به پرویز هادی بود که البته هادی در دیدار با نماینده هند به دلیل عدم حضور حریف بروی تشک، با همان یک پیروزی برابر جاکوب وارنر آمریکایی به کار خود پایان داد. مطمئنا رقابت برای کسب دوبنده تیم ملی بین این دو مدعی سنگین وزن همچنان ادامه دارد و کادر فنی با محک زدن مجدد این آزادکاران تا المپیک، بهترین و آماده ترین گزینه را راهی برزیل خواهد کرد.

به هر حال پرونده این دوره از رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد نیز با قهرمانی ایران بسته شد، اما آنچه مسلم است رسول خادم و همکارانش همانطور که این میدان را یک مصاف تدارکاتی پیش از المپیک خواندند، عیار واقعی نفرات مورد نظرشان را به خوبی سنجیدند.