روند ساخت تقاطع غیرهمسطح سردار شهید همدانی مطلوب است

سیدمصطفی رسولی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اجرای این پروژه از ابتدای امسال آغاز شده است، گفت: در حال حاضر با گذشت ۳ ماه از اجرای این پروژه، پیشرفت فیزیکی معادل ۱۰ درصد است.

وی با بیان اینکه پیمانکار پروژه مدت ۳۰ ماه را برای تکمیل طرح تعیین کرده است، گفت: این پروژه به صورت سه سطحی طراحی شده و مسیر عبور شرق به غرب در سطح یک پروژه، مسیر عبور جنوب به شمال در سطح دو و پل جهتی از شرق به جنوب در سطح سه این پروژه تعریف شده است.

رسولی مبلغ اولیه اعتبار پیش‌بینی شده برای این پروژه را حدود ۴۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: پیمانکار پروژه تقاطع غیرهمسطح سردار شهید همدانی شرکت مهرگستر شرق و زیرمجموعه جهاد نصر کرمان است که با مشارکت یکدیگر در حال اجرای پروژه هستند.

شهردار همدان با بیان اینکه تاکنون در اجرای این پروژه به مشکلات تأسیساتی خاصی برخورد نکرده ایم، گفت: پروژه در زمان مقرر تحویل شهروندان خواهد شد.

وی گفت: این طرح نیازمند تجهیزات و امکانات سنگینی است و تمام آن به‌صورت روگذر اجرایی خواهد شد تا در مدیریت ترافیک این منطقه مؤثر باشد.