تیم گروهک تروریستی پژاک در شمال غرب کشور منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: یک تیم پنج نفره گروهک تروریستی پژاک در شمال غرب کشور و در منطقه عمومی سردشت که در یک عملیات دقیق اطلاعاتی، شناسایی و در دام رزمندگان قرار گاه حمزه سیدالشهداء (ع) نیروی زمینی سپاه گرفتار آمدند، منهدم و پنج عضو آن به هلاکت رسیدند.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و مدارک از این تیم تروریستی به دست رزمندگان سپاه اسلام افتاده است می افزاید: تروریست های معدوم همان عاملین شهادت دو تن از بسیجیان بومی شهرستان مرزی سردشت در اردیبهشت ماه سال جاری و نیز شهادت یک مهندس بسیجی مربوط به اجرای طرح های سازندگی و محرومیت زدایی سپاه در این منطقه بودند.

در اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) نیروی زمینی سپاه تأکید شده است: مردم غیور و انقلابی، رزمندگان سپاه اسلام و بسیجیان بومی منطقه با هوشیاری کامل مراقب تحرکات عوامل وابسته به استکبار جهانی و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی بوده و با هرگونه اقدام ضد امنیتی برخورد قاطع خواهند داشت.