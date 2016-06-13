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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

رئیس شورای شهر کرمانشاه:

ساخت و ساز و تغییر کاربری در باغات «سراب قنبر» کرمانشاه ممنوع است

ساخت و ساز و تغییر کاربری در باغات «سراب قنبر» کرمانشاه ممنوع است

کرمانشاه- رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: با ابلاغ فرمانداری، با هیچ ساخت و سازی در باغات و زمین‌های سراب قنبر موافقت نمی‌شود.

کیومرث احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ فرمانداری به شورا، در حال حاضر امکان ساخت و ساز و تغییر کاربری در باغات و زمین‌های سراب قنبر وجود ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: احدی حق ساخت و ساز و دیوارکشی در باغات سراب قنبر ندارد و در صورت مشاهده این تخلف به مسئولان مربوطه ابلاغ می‌شود.

احمدی گفت: دامنه سراب متعلق به منابع طبیعی است اما باغات آنجا مالک دارد و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده امکان ساخت و ساز در باغات سراب قنبر وجود ندارد.

وی با اشاره به جدیت مسئولان برای مقابله با ساخت و سازها در سراب قنبر گفت: با ابلاغ فرمانداری، با هیچ ساخت و سازی در باغات و زمین‌های سراب قنبر موافقت نمی‌شود.

گفتنی است، سراب قنبر به عنوان یکی از مناطق طبیعی گردشگری در جنوب شهر کرمانشاه واقع شده است.

کد مطلب 3684471

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