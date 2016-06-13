به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه بیست و نهمین جشن حمایت از زندانیان نیازمند در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تشکیل کمیته ای به دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به وضعیت زندانیان زندان های استان تهران اظهار کرد: این کمیته تشکیل شده و به سرعت نیز در حال انجام امور است و ان شاء الله در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، نخستین بخش گزارش را خدمت رئیس دستگاه قضا ارائه می کنم.

دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد در کمترین فرصت و زمان موجبات آزادی عده ای که استحقاق آزادی دارند فراهم شود.

منتظری اضافه کرد: در خصوص آن دسته از زندانیانی که به خاطر مبالغ ناچیز در زندان به سر می برند، باید کمک شود به ویژه از سوی کسانی که برایشان مقدور است زیرا عده ای از این ها به خاطر جرائم عمدی یا غیر عمدی نه چندان مهم و قابل گذشت در زندان به سر می برند.

دادستان کل کشور در ادامه درباره کارشکنی های عربستان برای اعزام ایرانیان به حج تمتع اظهار کرد: متاسفانه طرف سعودی سدی برای حضور حجاج ایرانی در بیت الله الحرام شدند و امیدواریم که خداوند متعال شر آل سعود را به خودشان بازگرداند.

منتظری تاکید کرد که طرف سعودی مطمئن باشد این روش برایش روش مطمئنی نخواهد بود و جواب مثبتی از این روش نخواهد گرفت زیرا با این اقدامات، جهان اسلام را بیش از پیش از خودشان متنفر می کنند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پیگیری های حقوقی فاجعه منا نیز گفت: دنبال این هستیم که ان شاء الله در یک محکمه بین المللی یا حداقل در دادگاه های خود عربستان سعودی طرح دعوا شود.

منتظری در پاسخ به سئوال دیگری درباره نتایج نامه هایی که حجت الاسلام رئیسی در زمان تصدی بر دادستانی کل کشور به دادستان عربستان ارسال کرده بود، گفت: این موضوع را از وزارت امور خارجه جویا شوید.

دادستان کل کشور همچنین درباره علت محرمانه بودن شعبه رسیدگی کننده به پرونده بابک زنجانی و اینکه سخنگوی قوه قضائیه گفته شعبه رسیدگی کننده محرمانه نیست، گفت: وکیل بابک زنجانی پیگیر موضوع است و ما مکمل فرمایشات آقای اژه ای نیستیم.