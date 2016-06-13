میکروسکوپ روباتیک ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از دستاوردهای بزرگ در علم عصب شناسی، توسعه تکنیک optogenetic است که با استفاده از نور می توان سلول های عصبی مهندسی شده را تحریک کرد که با بکارگیری این شیوه بر روی رابط فعالیت مغزی و رفتار مطالعه می شود.

البته شیوه optogenetic محدودیت هایی را برای انجام تحقیقات وسیع به همراه دارد. از این رو محققین دانشگاه «اوساکا» ژاپن میکروسکوپ روباتیکی را با نام OSB توسعه داده اند که قادر به ردیابی اجسام جنبنده به صورت خودکار در مغز است و از آن می توان در مطالعات فعالیت مغزی استفاده کرد.

برای مثال با میکروسکوپ روباتیکی OSB می توان کرم انگل nematode را در مغز به راحتی ردیابی کرد. در واقع OSB با استفاده از شیوه ای به نام «ترسیم نقشه» نور را از میان یک سری عدسی و دستگاه شکست نور عبور می دهد تا مکان کرم انگل nematode را با رنگ های مختلف و نور مادون قرمز نشان دهد. با استفاده از این شیوه می توان حتی سر کرم nematode که به اندازه ±۰.۰۰۱ است را تشخیص داد.

هدف از ساخت این میکروسکوپ روباتیک بررسی مستمر فعالیت حرکت سلول های عصبی در مغز است. در حال حاضر محققین ژاپنی با این میکروسکوپ روباتیک بر روی ماده «دوپامین» که حرکت، احساسات و انگیزه را در مغز تنظیم می کند، مطالعه می کنند.

نتیجه این تحقیق در نشریه Nature منتشر شده است.