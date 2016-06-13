مهاجم دو ملیتی به تیم فوتبال سپاهان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، «پدرو هنریکه اولیویرا» که دو ملیتی محسوب می شود با نام کامل «پدرو هنریکه الیویرا کورتس گوئیس» متولد ۱۷ ژانویه ۱۹۹۲ در سائوپائولو برزیل است. وی دارای قدی معادل ۱۸۳ سانتی متر بوده و پست تخصصی او مهاجم میباشد.

طبق اعلام سایت باشگاه سپاهان، پدرو هنریکه ۲۴ ساله فوتبال خود را از سال ۲۰۰۴ و در تیم جوانان سائوپائولو آغاز کرد و پس از سه سال بازی در این باشگاه در سال ۲۰۰۸ به تیم جوانان گرمیو نقل مکان کرد. وی در سال ۲۰۱۱ فوتبال خود در رده بزرگسالان را آغاز نمود و در تیمهای مختلف برزیلی از جمله موگی میریم، اوبرابا، سانتاکروزنس و پترولینا سوشال به بازی پرداخت.

پدرو در سال ۲۰۱۴ قاره آسیا را برای ادامه دوران حرفه ای فوتبال خود انتخاب نمود و به تیم المسیمیر قطر پیوست و با درخشش در این تیم توانست در پایان لیگ با انجام ۱۲ بازی و زدن ۹ گل عنوان آقای گلی لیگ قطر را به خود اختصاص دهد.سپس در سال ۲۰۱۵ به تیم العروبة عمان پیوست و پس از آن نیز به عضویت تیم PKNS FC مالزی درآمد و در این تیم نیز خوش درخشید و توانست در ۱۳ بازی ۸ گل به ثمر برساند. پدرو همچون روال گذشته سال بعد تیم خود را تغییر داد و در سال ۲۰۱۶ به تیم ایرفورس سنترال تایلند پیوست.

اما نکته جالب در مورد پدرو هنریکه برزیلی اینکه او در ۳ دسامبر ۲۰۱۳ توانست پاسپورت جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی را دریافت کرده و ملیت آسیایی برگزیند و از این رو وی به عنوان بازیکن دو ملیتی برزیلی - تیمور شرقی به حساب می آید و میتوان از او به عنوان سهمیه آسیایی استفاده نمود.

وی ۴ بازی برای تیم ملی زیر ۲۳ سال تیمور شرقی انجام داده است و موفق به زدن یک گل نیز شده است.

پدرو پس از انجام توافقات لازم با عبدالله ویسی با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.