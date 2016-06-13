داوود بخشایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ۱۰ پروژه بخش کشاورزی این شهرستان، اظهار کرد:این پروژه ها با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال در هفته جهاد کشاورزی امسال به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: از این میزان دو میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی تامین و مابقی نیز آورده خود متقاضی بوده است.

به گفته وی با بهره برداری از این پروژه ها حدود ۱۷۹ نفر از مزایای این طرح ها بهره مند می شوند.

بهره برداری از دو پروژه احیا و مرمت قنوات

مدیرجهادکشاورزی طبس، بهره برداری از دو پروژه احیا و مرمت قنوات را از جمله پروژه های افتتاحی این هفته عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این دو پروژه نیز ۹۵ خانوار در روستاهای همت آباد و قائمیه شهرستان طبس از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی به افتتاح دو پروژه آبیاری کم فشار در این هفته اشاره کرد و گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها بالغ بر ۶۱۳ میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر جهادکشاورزی طبس همچنین از بهره برداری چهار پروژه خط انتقال آب با لوله در بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد و افزود: با افتتاح این پروژها نیز ۴۴ نفر از مزایای اجرای این طرح ها برخوردار می شوند.

هزینه کرد یک میلیاردی برای اجرای خطوط انتقال آب

وی، میزان کل سرمایه گذاری در این چهار پروژه را یک میلیارد و ۷۹ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این پروژه ها شامل دو هزار و ۹۹۲ متر خط انتقال آب خواهد بود.

مدیر جهادکشاورزی طبس ادامه داد: همچنین در این هفته یک پروژه آبیاری تحت فشار به مساحت ۲۰ هکتار در روستای اکبرآباد این شهرستان به بهره برداری می رسد.