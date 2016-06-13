خبرگزاری ایرنا نوشت: تولیدکنندگان بازیافت را به عنوان پاسخی برای پرسش فوق مطرح می کنند، گزینه ای که در آن ابزارهای الکترونیکی کوچک همچون انواع تلفن های هوشمند و تبلت ها به قطعات کوچک خرد می شوند تا از میان آنها بخش های با ارزش و قابل استفاده مجدد جدا شوند.



اما کارشناسانی همچون جیم پاکت، رییس شبکه اقدام باسل (Basel) که برای جلوگیری از گسترش زباله های خطرناک فعالیت می کند، معتقد است که خرد کردن ابزار الکترونیکی و سپس تلاش برای جداسازی آنها، در صورت رعایت نشدن ضوابط ایمنی، برای بازیافت کننده و نیز محیط زیست خطرناک و آلوده کننده است.



'شبکه اقدام باسل' یک سازمان غیردولتی در آمریکا است که چند ماه قبل مدارکی دال بر اشکالات جدی در برنامه های بازیافت در این کشور ارائه کرد. این نهاد متوجه شد که شرکت های بازیافت وسایل الکترونیکی به خاطر درآمد، زباله های الکترونیکی را به طور غیرقانونی برای بازیافت به سایر کشورها می فرستند که از این طریق، محیط زیست با سموم مضری همچون جیوه موجود در برخی از این محصولات آلوده می شود.



رییس این شبکه به کارگرهای بدون مجوزی اشاره کرد که در مناطقی مانند هنگ کنگ کار می کنند و بدون تجهیزات ایمنی، سرگرم بازیافت قطعات با ارزش هستند. این کارگرها مجبورند که تمام روز هوای مملو از جیوه را استنشاق کنند. در حالی که تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی در خصوص سرنوشت تولیدات خود چندان احساس مسئولیت ندارند، اصرار برخی از آنها بر بدون درز بودن وسیله الکترونیکی، بازیافت آن را دشوارتر می کند.



کیل وینس از فعالان محیط زیست در زمینه محصولات الکترونیکی می گوید که اپل از این نظر یک خلافکار بزرگ است. وی به طور خاص به آی پد اشاره کرد و گفت: سازندگان آی پد به منظور نازک سازی آن، به پنل روی این ابزار چسب می زنند. بنابراین برای از هم جدا کردن قطعات آی پد باید شیشه این گجت را حرارت داد اما نه آنقدر زیاد که به ال.سی.دی آن صدمه وارد شود.



همچنین در آی پد و تمام محصولات اپل، مسئله خطر باتری نیز وجود دارد؛ زیرا یک باتری شارژ شده می تواند منفجر شود و باعث جراحت و حتی مرگ فرد بازیافت کننده شود، بنابراین باتری باید قبل از خرد شدن گجت، از آن خارج شود. اما بدون جدا کردن قسمت پشت از صفحه نمایش آی پد، نمی توان به باتری دسترسی پیدا کرد.



البته اپل تنها شرکت فناوری نیست که مشکلاتی در زمینه بازیافت دارد. نسخه های قبلی رایانه های سطحی مایکروسافت نیز از لحاظ قابلیت بازبافت در وضعیت نامناسب تری هستند. شبکه اقدام باسل در تازه ترین گزارش خود از شرکت 'دل' (Dell) نیز به دلیل صادرات ابزارهای الکترونیکی به کشورهای در حال توسعه انتقاد کرده است.



در گزارش باسل آمده است که تمامی این غول های فناوری باید اقدامات زیادی در زمینه تشویق به بازیافت مسئولانه انجام دهند. با این همه، اجتناب از تنوع طلبی و مصرف گرایی که به کاهش تقاضا منجر می شود، بهترین راه حل است و در گام بعدی، می توانید با قرار دادن وسیله الکترونیکی قدیمی خود در اختیار افرادی که به آن نیاز دارند، عمر آن را افزایش دهید.