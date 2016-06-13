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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان خبر داد:

تثبیت ژن چندقلوزایی گوسفند افشار در ۲۲ روستای زنجان

تثبیت ژن چندقلوزایی گوسفند افشار در ۲۲ روستای زنجان

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: موفقیت‌های بسیار خوبی در توسعه دامداری‌های کوچک روستایی بوده و تثبیت ژن چندقلوزایی گوسفند افشار در ۲۲ روستای زنجان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استان زنجان طی دو سال گذشته جزو استان‌های برتر در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی بوده است.

وی اظهار کرد: میزان خرید تضمینی گندم طی سال گذشته در استان زنجان ۲۳۰ هزار تن بود و پیش‌بینی می‌شود این میزان طی سالجاری رشد ۳۰ درصدی داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: استان زنجان از نظر سالم بودن محصول زیتون تولیدی رتبه نخست کشوری را دارد.

جعفری تأکید کرد: در حوزه دام و طیور نیز موفقیت‌های بسیار خوبی در توسعه دامداری‌های کوچک روستایی بوده و تثبیت ژن چندقلوزایی گوسفند افشار نیز هم‌اکنون در ۲۲ روستای استان در حال اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بخش کشاورزی را در اقتصاد استان زنجان مؤثر عنوان کرد و گفت: پرورش گوسفند افشاری دانش‌بنیان و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است.

جعفری بابیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی به دنبال کیفی سازی محصولات کشاورزی در استان زنجان است، اظهار داشت: در این راستا جهاد کشاورزی این برنامه را در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی کشت منطقه‌ای و تغییر الگوی کشت را از برنامه‌های مهم این سازمان اعلام کرد.

کد مطلب 3684517

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