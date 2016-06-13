عدم تغییر زمان قرعه کشی عتبات دانشگاهی/ اعلام نتایج از سایت لبیک

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همان طور که اعلام شد با توجه به استقبال زائرین دانشگاهی زمان ثبت نام دو روز تمدید شد و تا ۲۷ خرداد ماه در سایت لبیک ادامه دارد، اما زمان قرعه کشی تغییری پیدا نکرده و ۲۹ خرداد ماه به صورت اینترنتی برگزار می شود و نتایج آن از سایت لبیک اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا نیز اشاره شد، به زائران دانشگاهی و یک نفر همراه وام تعلق می گیرد که میزان وام در سفرهای زمینی ۱ میلیون تومان و در سفرهای هوایی یک و نیم میلیون تومان خواهد بود بعد از قرعه کشی و ثبت نام نهایی، اعطای آن آغاز و تا سه ماه بعد از سفر هم ادامه خواهد داشت.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: این وام به صورت قرض الحسنه به زائران اعطا می شود و هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و فقط کارمزد ۴ درصد دارد که این کارمزد برای وام یک میلیونی حدود ۴۰ هزار تومان و برای وام یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حدود ۶۰ هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: اقساط ۱۸ ماهه است و میزان قسط حدود ۶۰هزار تومان برای وام ۱ میلیونی و حدود ۹۰ هزار تومان برای وام یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی است.

زارع در خصوص اعطای وام به زوج های دانشجو که یکی از زوجین دانشجو نیست، هم گفت: حتی اگر یکی از زوجین دانشجو نباشد می توانند از این وام استفاده کند و منعی در پرداخت آن وجود ندارد و به هر یک از زوجین وام جداگانه پرداخت می شود. تنها به فرزندان وامی تعلق نمی گیرد.

وی در خصوص زمان و چگونگی پرداخت وام هم گفت: این وام بعد از قرعه کشی و نهایی کردن ثبت نام به زائرین اعطا می شود و نیازی به معرفی نامه به بانک هم نیست. بعد از ثبت نام زائرین به صورت سیستمی به شعب بانک ملت در سراسر کشور معرفی می شوند و می توانند با یک ضامن معتبر که مورد تائید بانک باشد برای اخذ وام اقدام کنند.

زارع افزود: دانشگاهیانی که در قرعه کشی انتخاب شوند، مدت زمان لازم برای تهیه گذرنامه را خواهند داشت که باید بلافاصله بعد از قرعه کشی نسبت به تهیه گذرنامه و تحویل آن در زمان مقرر اقدام کنند.

به گزارش مهر، ثبت نام از متقاضیان تشرف به عتبات عالیات از ۱۰خرداد ماه در سایت لبیک آغاز شده و تا۲۷ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.