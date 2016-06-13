اعزام ۵۹ روحانی به مساجد و روستاهای شهرستان اسکو در ماه رمضان

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفر رجب زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به استقبال مردم از برنامه های مساجد در ماه مبارک رمضان به ویژه شرکت گسترده‌ در نمازهای جماعت اظهار داشت: بر همین اساس تعدادی روحانی به مساجد مناطق شهری و روستایی شهرستان که فاقد روحانی بودند، اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه ۵۹ روحانی در این ایام کار تبلیغ دین و پاسخ به سئوالات مردم را بر عهده دارند، افزود: امسال مسایلی چون توجه ویژه به بیانات مقام معظم رهبری به ویژه اقتصاد مقاومتی، ترویج سبک زندگی اسلامی، لزوم مصرف بهینه وپرهیز از اسراف، تبین اهداف جبهه مقاومت و لزوم حمایت از مدافعان حرم، احیا ارزشها وسنت های حسنه، تاکید به انجام واجبات و پرهیز از محرمات از اهم موضوعات مورد تاکید مبلغان و مبلغین بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسکو با اشاره به برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از جرایم در این شهرستان گفت: این جلسه با همت دادگستری شهرستان با موضوع پیشگیری و برخورد با تظاهر به روزه خواری برگزار شد که نظر به لزوم حفظ حرمت ماه رمضان و با توجه به جرم بوددن عمل تظاهر به روزه خواری طرح پیشگیری و مقابله با جرم تظاهر به روزه خواری با همکاری دستگاه های مربوطه اجرا می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجب زاده تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری های اجتماعی خصوصا جرم تظاهر به روزه خواری، رعایت واحترام به آداب و شعئر اسلامی و شرعی، اعمال و اجرای قانون و تسریع در رسیدگی به پرونده های تظاهر به رزه خواری از اهم اهداف این طرح است.