به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه یکشنبه در سخنانی که در دفتر رهبری در قم برگزار شد، با بیان اینکه مشکل اصلی غرب با انقلاب به خاطر اسلام است اظهار داشت: اگر جریانات عراق و افغانستان و لیبی و مصر و اخیراً یمن را ملاحظه کنید میبینیم که آنها انقلاب اسلامی و اسلام را رقیب فرهنگ الحادی خودشان میدانند.
وی ادامه داد: به همین دلیل دشمنان تصمیم گرفتند این رقیب را از سر راه بردارند و دائماً بعد از انقلاب به توطئه روی آوردهاند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: آنها از طریق ایجاد جنگ میان مسلمین تلاش کردند به مهمترین معادن کشورهای اسلامی نیز دسترسی داشته باشند همچنین بازار فروش اسلحه و مهمات برای خودشان ایجاد کنند.
وی اظهار داشت: در دهههای قبل رهبری و قبل از آن امام این هشدارها را میدادند ولی ما باور نمیکردیم ولی امروز به خوبی این مسئله را متوجه میشویم.
آیت الله مصباح یزدی گفت: غرب و آمریکا برای رسیدن به مقاصد خود تصمیم گرفتند مسلمین را به جان همدیگر بیندازند تا جلوی رشد و پیشرفت علمی آنان را بگیرند و از پول و نفت خودشان با همدیگر بجنگند و سود این جنگ به جیب غرب برود.
وی بیان کرد: آنان کار را به جایی رساندند که حتی نزدیکترین نژادها که مردم یمن و حجازند را به جان هم انداختند تا به واسطه آل سعود برادرکشی کنند و این مسئله ثمره چیزی جز تبعیت از هوای نفس نیست.
استاد برجسته حوزه اضافه کرد: داعش را ایجاد کردند تا به نام دین مسلمانان را به جان هم بیندازند و البته برخی از این افراد را واقعاً فریب دادهاند و عدهای ساده لوح حرفهای اینها را باور کردهاند و فکر میکنند بهشت پاداش حضور آنان در داعش است.
نباید تابع هوای نفس باشیم
وی با اشاره به عواقب ناگوار تبعیت از هوای نفس برای جامعه و افراد تأکید کرد: صرف اینکه عدهای دلشان میخواهد ولو اینکه این عده اکثریت باشند ملاک حق نیست و اینکه چون اکثریت یک کاری را میکنند ما هم ناچاریم بپذیریم حرف درستی نیست.
آیت الله مصباح یزدی گفت: نباید تابع هوای نفس باشیم زیرا آنقدر توطئههای شیطان در فساد پیچیده و تو در تو است که سیاستمدارترین و زیرکترین قدرتها را هم فریب میدهد.
وی افزود: در قرآن کریم در آیات مختلف به مسئله عواقب شدید تبعیت از هوای نفس هشدار داده شده و حتی به پیامبر(ص) خطاب کرده است که اگر تمایل به دشمنان پیدا کنی و یا از هوای نفس مردم تبعیت کنی در دنیا و آخرت هیچکس یاور و حامی تو نخواهد بود و به شدیدترین عذاب گرفتار میشوی.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأکید کرد: البته پیامبر(ص) چون معصوم است هرگز به این مسئله دچار نمیشود ولی قرآن خواسته به ما این هشدار را بدهد که مراقب باشیم.
آیت الله مصباح یزدی اضافه کرد: در صدر اسلام عدهای از افراد نزد پیامبر(ص) آمدند و از ایشان خواستند که ما حاضریم مسلمان شویم به شرط اینکه نماز نخوانیم که اگر امثال ما بودیم این کار را مذاکره برد برد با دشمن میدانستیم و از اینکه عدهای مسلمان شدهاند خوشحال میشدیم و قبول میکردیم ولی قرآن به شدت پیامبر را از تمایل به این کار نهی کرده است.
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