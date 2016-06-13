والیبالیست قزوینی در ترکیب لیگ جهانی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی والیبال ۱۴ ملی پوش شرکت کننده در هفته نخست لیگ جهانی را معرفی کرد که نام مهدی مرندی لیبرو قزوینی هم به چشم می خورد.

ملی پوشان والیبال کشورمان پنج شنبه ۲۷ خرداد برابر تیم ملی والیبال برزیل میزبان دور نخست به میدان می رود.

دونده تاکستانی در رقابت های ترکیه سوم شد

در پایان رقابت های کسب سهمیه المپیک سبحان طاهرخانی دونده استان در رشته پرش طول با ثبت رکورد ۷.۵۶ متر در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

دوند گان کشورمان در این رقابت ها ۱۷ نشان رنگارنگ موفق به کسب حدنصاب های لازم را برای شرکت در رقابت های المپیک نشدند.

این رقابت ها در شهر ارزروم ترکیه برگزار شد.

سبحان طاهرخانی برای شرکت در رقابت های المپیک دو رویداد بین المللی دیگر را پیش رو دارد.

مربی قزوینی به همراه تیم ملی کشتی آزاد قهرمان جام جهانی شد

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان که در کادر فنی خود از رضا لایق مربی قزوینی بهره می برد، با پیروزی برابر تیم روسیه برای هفتمین بار قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد.

رقابت های کشتی جام جهانی به میزبانی سالن فروم شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد.