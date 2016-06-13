به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت کشاورزی ارائه داد.

وی در تحلیل چالش‌های موجود در بخش کشاورزی گفت: پایداری در تولید و ایجاد ذخایر راهبردی با هدف امنیت غذایی امری اجتناب‌ناپذیر است بنابراین حفظ منابع پایه (آب و خاک) و پایداری تولید بر اساس افزایش بهره‌وری امری مهم است.

وزیر جهاد کشاورزی در تشریح راهکارهای افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌ها گفت: ساخت شبکه‌های آبیاری زهکشی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، نوسازی اراضی، عملیات خاک‌ورزی، توسعه مکانیزاسیون، گسترش تولید بذر و نهال مقاوم به تنش‌های خشکی، توسعه گلخانه‌ها و فعالیت‌های آبخیزداری، از اقدامات مهم در راستای افزایش بهره‌وری است.

حجتی گفت: سالانه هزار میلیارد تومان در راستای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: ما هیچ محدودیتی در طول سه سال گذشته در خصوص ارائه تسهیلات از طریق خطوط اعتباری بانک کشاورزی در زمینه انواع ماشین‌آلات کشاورزی و ... نداشته‌ایم و از این طریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در راستای توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی، از ۴۰ هزار هکتار در سال ۹۲ به ۸۵ هزار هکتار در سال ۹۴ دست یافته‌ایم.

حجتی افزود: اجرای عملیات افزایش بهره‌وری در دشت‌های استان‌های خوزستان و ایلام در سطح ۵۵۰ هزار هکتار است که تاکنون ۲۰۰ هکتار آن اجرا شده است.

وی در خصوص افزایش بهره‌برداری از رودخانه‌های مرزی نیز گفت: رودخانه‌های مرزی ۲۲۰ هزار هکتار است که ۱۲۰ هزار هکتار آن در حال اجرا است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: عملیات تأمین انتقال آب و شبکه‌های آبیاری در سیستان و بلوچستان نیز ۴۶ هزار هکتار است که فعالیت‌ها برای اجرای این عملیات در حال توسعه است.

حجتی در تشریح تراز تجاری محصولات کشاورزی گفت: تراز تجاری محصولات کشاورزی در سال ۹۲ منفی ۸.۱ درصد، سال ۹۳ منفی ۵.۶۵ درصد و سال ۹۴ منفی ۳.۴۳ درصد است.

وی در تشریح سیاست‌های کشاورزی در بخش تولید و واردات شکر ادامه داد: سیاست‌های تجاری در تولید و تجارت کشاورزی در بخش شکر پیش از سال ۸۱ به گونه‌ای بود که تولید دو برابر واردات بود، اما در سال ۸۵ فاجعه‌ای در تولید رخ داد و دو میلیون و ۵۳۷ هزار تن شکر وارد کشور شد که سیاستی تجاری بود و از سال ۸۵ تا ۹۳ میزان تولید کاهش یافته و واردات افزایش یافت؛ به طوری که تولید نصف واردات شد.

وزیر جهاد کشاورزی از کاهش واردات شکر طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: در سال ۹۴ تولید شکر به یک میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده است.

حجتی در تشریح سیاست‌های دولت برای خرید تضمینی گندم گفت: در سال ۹۴، هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد و در سال ۹۵ پیش‌بینی می‌کنیم ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم که نیازمند نقدینگی ۱۳ هزار میلیارد تومانی است؛ با این خرید یک بار دیگر کشور به مرحله خودکفایی می‌رسد.

وی در خصوص تولید برنج نیز تصریح کرد: در مورد برنج معتقدیم فقط باید در گیلان و مازندران کشت شود و در مناطق دیگر کشت برنج به دلیل کاهش منابع آبی، مقرون به صرفه نیست.

وزیر جهاد کشاورزی در تشریح وضعیت کشور در زمینه تولید دانه‌های روغنی نیز گفت: در خصوص تولید دانه‌های روغنی، وضعیت کشور غیرقابل قبول است و خودکفایی ما زیر ۱۰ درصد است.

حجتی ادامه داد: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشت دانه‌های روغنی اقداماتی انجام شد و امیدواریم امسال تولید کشور در زمینه دانه‌های روغنی به دو برابر افزایش یابد و در افق ۱۰ ساله ضریب خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی به ۷۱ درصد برسد.

وی با تاکید بر اینکه به محصولات کشاورزی نباید دید تجاری داشت، گفت: باید نگاه حمایتی به محصولات کشاورزی داشت و در راستای تقویت بیمه‌های حمایتی اقدام کرد؛ چون محصولات کشاورزی در معرض انواع آفات قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: نکته‌ای که در مورد شکر بود، در مورد همه محصولات کشاورزی وجود داشت و باید در رابطه با سیاست‌های بازرگانی، روشی دنبال شود که به تولید ملی ضربه نزند.

در ادامه مهدی برومندی نماینده مردم مرودشت بر لزوم مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: باید در راستای حمایت از تولید اقدام کرد.

فرهاد فلاحتی نماینده مردم قاینات در مجلس نیز از عدم حمایت‌ از تولیدکنندگان زرشک و زعفران انتقاد کرده و گفت: ملی اعلام شدن اراضی دیم کشاورزی موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم شده است.

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز با تاکید بر لزوم توسعه روستاها، از کاهش قیمت شیر انتقاد کرد و نسبت به لزوم ورود جدی وزارت جهاد کشاورزی به محصولات تراریخته و ژنتیک، گفت: خطر بیوتروریسم در محصولات تراریخته وجود دارد.

وزیر کشاورزی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: برای برنج سیاست های بازرگانی خوبی وضع شد، ثبت سفارش آزاد نیست، تعرفه واردات برنج ۴۰ دصد است و محدودیت زمان در خصوص واردات وجود دارد.

وی تصیرح کرد: نگرانی برای تولیدکنندگان در خصوص واردات برنج وجود ندارد.

وی در تشریح وضعیت شیر نیز گفت: سال گذشته واردات شیر خشک و لبنیات از مرزها ممنوع شد و تنها شیر خشک نوزاد وارد می شود.

وی با تاکید بر لزوم نگاه ویژه به تولید شیر گفت: باید از تولیدکنندگان حمایت شده و سیاست های تجاری در راستای خودکفایی باشد. ما ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن شیر از تولیدکنندگان خریداری کرده و تبدیل به شیر خشک می کنیم اما تقاضا پایین است و باید تقاضا تحریک کنیم.

وزیر کشاورزی در خصوص صادرات سیب نیز گفت: سال گذشته ۷۰۰ هزار تن سیب درختی صادر شد، سیب زمینی هم برای صادرات باید فراوری شود.

وی از تولید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب درختی در سال گذشته خبر داد و گفت: نتوانستیم یارانه صادرات سیب درختی را تامین کنیم.

وزیر کشاورزی با ارائه آمار و ارقامی از کاهش واردات مواد غذایی و افزایش صادرات خبر داد.

وی همچنین بر لزوم پرداخت بدهی های دولت به کشاورزان تاکید کرد.