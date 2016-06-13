به گزارش خبرگزاری مهر، محققین انگلیسی می گویند، مدلی را توسعه داده اند که قادر به پیش بینی شیوع بیماری های مشترک بین انسان و حیوان از قبیل ابولا و زیکا، بر اساس تغییرات اقلیمی است.

با استفاده از این الگو، دولت ها می توانند برای مقابله با اینگونه بیماری ها آماده شوند و اقدامات اولیه و پیشگیرانه ای را در وقت مناسب انجام دهند.

از ویژگی دیگر این مدل، پتانسیل آن برای بررسی تاثیر تغییرات جهانی بر روی بسیاری از بیماری ها است. با قرار دادن بیماری هایی نظیر ابولا و زیکا در این مدل می توان میزان شیوع آن را با توجه به عوامل تغییرات محیطی پیش بینی کرد.

محققین انگلیسی تصریح کردند، روش آنها با موفقیت شیوع بیماری ها را با توجه به تغییرات محیطی پیش بینی می کند ضمن اینکه چگونگی گسترش بیماری را نشان می دهد.

این مدل منحصر به فرد می تواند محاسبه کند در هر چند وقت یکبار، افراد در معرض بیماری مشترک بین انسان و حیوان و شیوع ویروس آن قرار می گیرند.

نتیجه این تحقیق در نشریه Methods in Ecology and Evolution چاپ شده است.