سپاه یک تیم تروریستی در سردشت را منهدم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه یک تیم پنج نفره گروهک تروریستی پژاک در شمال غرب کشور و در منطقه عمومی سردشت که در یک عملیات دقیق اطلاعاتی، شناسایی و در دام رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) نیروی زمینی سپاه گرفتار آمدند، منهدم و پنج عضو آن به هلاکت رسیدند.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و مدارک از این تیم تروریستی به دست رزمندگان سپاه اسلام افتاده است، می‌افزاید: تروریست‌های معدوم همان عاملین شهادت دو تن از بسیجیان بومی شهرستان مرزی سردشت در اردیبهشت‌ماه سال جاری و نیز شهادت یک مهندس بسیجی مربوط به اجرای طرح‌های سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه در این منطقه بودند.

در اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) نیروی زمینی سپاه تأکید شده است: مردم غیور و انقلابی، رزمندگان سپاه اسلام و بسیجیان بومی منطقه با هوشیاری کامل مراقب تحرکات عوامل وابسته به استکبارجهانی و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی بوده و با هرگونه اقدام ضدامنیتی برخورد قاطع خواهند داشت.