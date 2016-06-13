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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳

سپاه یک تیم تروریستی در سردشت را منهدم کرد

سپاه یک تیم تروریستی در سردشت را منهدم کرد

ارومیه – قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک تیم تروریستی در سردشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه یک تیم پنج نفره گروهک تروریستی پژاک در شمال غرب کشور و در منطقه عمومی سردشت که در یک عملیات دقیق اطلاعاتی، شناسایی و در دام رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) نیروی زمینی سپاه گرفتار آمدند، منهدم و پنج عضو آن به هلاکت رسیدند.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و مدارک از این تیم تروریستی به دست رزمندگان سپاه اسلام افتاده است، می‌افزاید: تروریست‌های معدوم همان عاملین شهادت دو تن از بسیجیان بومی شهرستان مرزی سردشت در اردیبهشت‌ماه سال جاری و نیز شهادت یک مهندس بسیجی مربوط به اجرای طرح‌های سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه در این منطقه بودند.

در اطلاعیه روابط عمومی  قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) نیروی زمینی سپاه تأکید شده است: مردم غیور و انقلابی، رزمندگان سپاه اسلام و بسیجیان بومی منطقه با هوشیاری کامل مراقب تحرکات عوامل وابسته به استکبارجهانی و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی بوده و با هرگونه اقدام ضدامنیتی برخورد قاطع خواهند داشت.

کد مطلب 3684548

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