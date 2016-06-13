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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۶

فناوری جدید ورزشی؛

کفشی که کالری سوزانده شده را محاسبه می‌کند

کفشی که کالری سوزانده شده را محاسبه می‌کند

یک شرکت تولید کننده تجهیزات الکترونیکی از کفش هوشمندی رونمایی کرده که تعداد گامها را شمرده و حتی میزان کالری سوزانده شده را نیز محاسبه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری جدید توسط شرکت لوونو ارایه شده است. این شرکت در جریان رویداد بزرگ فناوریTech World in San Francisco از نوآوری اخیر خود رونمایی کرده است.

تولید این کفش هوشمند با همکاری شرکت Vibram صورت گرفته است. در دل این محصول جدید از تراشه پوشیدنی Intel Curie استفاده شده که تقریبا می توان آن را قلب تپنده این فناوری جدید به شمار آورد. در واقع این تراشه مسؤول شمارش گامهای ورزشکار و محاسبه دقیق میزان کالری سوزانده شده بر اساس میزان فعالیتهای ورزشی است.

شرکت لوونو و Vibram بیش از یک دهه همکاری تحقیقاتی با یکدیگر داشته اند و حالا این کفش ورزشی هوشمند را می توان ثمره این همکاری دیدنی به شمار  آورد.

اگرچه قرار نیست این نوآوری به این زودی ها سر از قفسه فروشگاهها درآورد اما می توان آن را به عنوان نمایشی دیدنی از فناوری های کاربردی آینده در نظر گرفت.

در تولید این کفش از فناوری چاپ سه بعدی استفاده شده است. این محصول به گونه ای ساخته شده که بخش زیرین آن روشن می شود.

انرژی الکتریکی مورد نیاز این کفش نیز به شیوه ای جالب توجه تأمین می شود به طوریکه صاحب کفش تنها باید آن را بر روی پنل مخصوصی قرار دهد که فرآیند شارژ کفش را به طور بیسیم انجام می دهد.

کد مطلب 3684553

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