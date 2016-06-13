دستگیری ۴۲ توزیع کننده موادمخدر و دو سارق قطعات خودرو در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان الهوردیان وشنبه در حاشیه کمسیون پیشگیری از سرقت شهرستان بناب گفت: یگان های انتظامی بناب در دو عملیات پلیسی طی ۴۸ ساعت گذشته، دو سارق را شناسایی و دستگیر کردند که یکی از این سرقان در حین انجام سرقت بود.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای این دو سارق دستگیر شده در خصوص اتهامات آنان نیز خاطر نشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ارتکاب شش فقره سرقت اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب همچنین از دستگیری ۴۲ توزیع کننده موادمخدر و کشف بیش از دو کیلو گرم مواد مخدر نیز خبر داد و افزود: این اقدام در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده شهرستان بناب صورت گرفت و پس از شناسایی محل فروش و توزیع مواد، با همکاری گشت های انتظامی و یگان امداد، طرح پاکسازی و دستگیری فروشندگان در محله های شهر اجرا و متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شدند.