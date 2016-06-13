به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، ارزش شاخص بورس کشورهای آسیایی تحت الشعاع نشست در پیش رو میان بانک مرکزی آمریکا و ژاپن و نیز نزدیک شدن به برگزاری رفراندوم انگلیس مبنی بر ماندن در منطقه یورو یا خروج از آن قرار گرفت و روند کاهشی به خود گرفت.

در همین حال، شاخص بورس «نیکی ۲۲۵» ژاپن با ۵۸۲.۱۸ واحد کاهش معادل ۳.۵۱ درصد به ۱۶,۰۱۹.۱۸ واحد رسید، بورس «کاسپی» کره جنوبی با ۳۸.۵۷ واحد روند نزولی معادل ۱.۹۱ درصد به ۱,۹۷۹.۰۶ واحد رسید، بورس «هنگ سنگ» هنگ هم ۲.۸ تنزل یافت.

همچنین در چین شاخص دو بورس بزرگ این کشور یعنی «شانگهای» و «شنزن» هر کدام به ترتیب ۱.۵۶ درصد و ۲.۳۸ درصد روند نزولی به خود گرفتند. البته در آمریکا شاخص بورس «نزدک»، «داوجونز» و «S&P ۵۰۰» هر کدام به ترتیب با ۱.۲۹ درصد، ۶۷ دهم درصد و ۹۲ دهم درصد کاهش روبرو شدند.