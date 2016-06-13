مه بر گردنه های کوهستانی زنجان حاکم است/ احتمال ریزش کوه

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به علت وجود بارندگی در استان زنجان سطح اکثر جاده‌های استان زنجان لغزنده است.

وی اظهار کرد: با توجه به بارش باران مه غلیظ در گردنه‌های کوهستانی استان زنجان حاکم است که رانندگان حتماً در زمان تردد در محورهای مواصلاتی این استان با دقت رانندگی کنند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان با اشاره به اینکه به علت بارش باران احتمال ریزش کوه در محور تهم به چورزق وجود دارد، گفت: مسافران حتی المقدوردر این مسیر تردد نکنند.

وی افزود: عوامل راهداری و پلیس راه در این محورها در آماده‌باش کامل هستند.

شیرمحمدی گفت: رانندگان به‌محض مشاهده هرگونه حادثه موضوع را از طریق سامانه ۱۸۱۶ و یا شماره تلفن ۳۳۷۷۲۰۱۷ اطلاع دهند.

تیرماه سال ۹۱ محور زنجان- تهم- چو رزق افتتاح شد، محوری که از همان روزهای اول افتتاح با مشکلات متعددی مواجه بود. ریزش مقطعی سنگ از کوه، عدم آنتن دهی تلفن همراه در مسیر، نبود پاسگاه پلیس‌راه تنها بخشی از مشکلات این محور بود.